  • Новость часаУбийство протоиерея Котельникова в Дербенте террористы готовили месяц
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    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

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    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

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    25 июня 2024, 10:15 • Новости дня

    Ушаков: Заявление Путина и Ким Чен Ына указывают на плотную координацию

    Tекст: Александра Юдина

    Совместное заявление президента Владимира Путина и председателя государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ына предусматривает дальнейшую плотную координацию действий Москвы и Пхеньяна на международной арене, заявил в ходе форума «Примаковские чтения» помощник главы государства Юрий Ушаков.

    По его словам, принятое после переговоров совместное заявление двух лидеров содержит указание на амбициозные цели и долгосрочные ориентиры развития комплекса двухсторонних связей, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что заявление также предусматривает плотную координацию действий обеих стран в будущем.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

    На Западе такой шаг России и Северной Кореи сочли тревожным предупреждением, а в Китае обрадовались укреплению отношений России и КНДР.

    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

    Коментарии (18)
    22 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который должен был состояться 28 июня в Санкт-Петербурге, отменен по соображениям безопасности.

    Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.

    По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

    Концерт Никитиных также был отменен в Москве.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.

    Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.

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    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 14:20 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Глава СК Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

    По его словам, преступления были совершены в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая, где Гунько и другие представители «Галичины» совершили убийства не менее 500 граждан СССР, передает РИА «Новости».

    Бастрыкин рассказал, что люди были расстреляны, сожжены в жилых домах, а также в костеле.

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

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    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

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    23 июня 2024, 07:00 • Новости дня
    Поставки оружия с Украины в Южную Корею связали с сотрудничеством России и КНДР

    Сеул не исключает поставок вооружений Киеву, если Москва передаст Пхеньяну современные военные технологии

    Поставки оружия с Украины в Южную Корею связали с сотрудничеством России и КНДР
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Республика Корея не будет придерживаться каких-либо ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия передаст КНДР современные военные технологии. Об этом заявил глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжин.

    «Хочу подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?» – передает ТАСС слова южнокорейского чиновника. 

    При этом он не стал раскрывать, какое именно вооружение Сеул может поставить Киеву.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Российский лидер также заявлял, что поставки летального оружия Украине станут большой ошибкой.

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    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    В Telegram-канале станции указано, что на подстанции «Радуга» нарушено функционирование инфраструктурных объектов.

    По данным станции, атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города, передает ТАСС.

    В данный момент осуществляются полномасштабные меры по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

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    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    22 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ впервые потеряли боевую бронированную машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что помимо бронемашины, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 155-мм британскую гаубицу FH-70 и американскую М198 США, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и более 230 человек.

    Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде, 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригаде нацгвардии Украины в районе Варваровки, Новоивановки  Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в ДНР.

    В результате боев потери ВСУ в этом районе составили 140 человек.

    Группировка войск «Днепр» разгромила 128-ю горно-штурмовую бригаду, 35-ю бригаду морской пехоты и 126-ю бригаду теробороны ВСУ в районе Работино, Малой Токмачки, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Потери ВСУ в этом районе составили 90 человек, танк, четыре пикапа, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119.

    Также за сутки уничтожены четыре станции РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD», станция РЭР «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.

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    24 июня 2024, 08:20 • Новости дня
    В Китае обрадовались укреплению отношений России и КНДР

    Профессор Люй Чао: В Китае обрадовались укреплению отношений России и КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи, оно способствует стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах Китая, заявил глава Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао.

    По его словам, Китай, Россия и Северная Корея – дружественные соседи, которые обладают высокой степенью политического взаимодоверия, поэтому Китай с радостью смотрит на то, как отношения России и КНДР крепнут и становятся более тесными, передает РИА «Новости».

    Люй Чао отметил, что тесное сотрудничество России и КНДР «способствует поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове, играет позитивную роль в деле защиты безопасности на границах Китая».

    Эксперт добавил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, не должен подвергаться вмешательству других стран.

    Ранее глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что Республика Корея не будет придерживаться каких-либо ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия передаст КНДР современные военные технологии.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    22 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В России ввели ограничения на применение плавающей ставки по кредиту

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение плавающей ставки по кредитам.

    На сайте правовой информации указано, что сумма кредита с плавающей ставкой будет привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по стране.

    Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат, максимальная – 1 тыс. среднемесячных зарплат.

    При этом срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на четыре процентных пункта.

    Для потребительских кредитов установлена минимальная сумма в 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат ограничений по сроку кредита и ставке не установлено.

    Закон вступает в силу с 1 сентября.

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    24 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    @ Низами Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед лицом террористической угрозы россиянам важно не только полагаться на работу правоохранительных органов, но и ориентироваться на национальное сплочение. Лишь усилия, направленные на единение населения страны и неприятие этнической розни, способны укрепить государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Уже сейчас можно говорить о том, кому выгодна трагедия, произошедшая в Дагестане. Однозначно – врагам России, центром которых является Вашингтон. Однако дать точный ответ на вопрос о том, кто именно стоит за террористической атакой, сумеют лишь специалисты из следственных структур», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он напомнил, что англосаксы всегда заигрывали с экстремистами на Востоке. Яркое тому подтверждение – события XX века, когда Соединенные Штаты «буквально выращивали» такие организации, как, например, «Аль-Каида» (запрещена в РФ), и использовали их в том числе против России. «США на руку любые, какими бы тяжкими они ни были, преступления, которые способствуют, с их точки зрения, ослаблению политической системы нашей страны, а также вносят раздрай в многонациональное общество», – уточнил парламентарий.

    На этом фоне Климов обратил внимание на участников нападения. «Вопрос в том, насколько эти «шайтаны», нанятые для совершения преступления, осознавали цели и последствия. Кстати, история показывает, что среди родных и близких людей, вовлеченных в террористическую деятельность, часто присутствуют совершенно неожиданные представители общества. Поэтому именно следствие должно разобраться, в какой степени глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был осведомлен о том, что затевалось в его семье, и мог ли он на это повлиять», – отметил собеседник.

    Тем не менее он убежден: противники России будут использовать инцидент в качестве одного из элементов своей дальнейшей работы. «Без единства общества, без отвержения любых проявлений радикализма, разжигания ненависти на национальном, языковом или религиозном поприще нам будет трудно одолеть то зло, с которым мы вынуждены бороться», – акцентировал Климов.

    По его мнению, для предотвращения подобных террористических атак нужна не столько «донастройка правовой базы», сколько активная работа гражданского общества. «У нас проблема не в отсутствии законов. Сегодня важно, помимо повышения профессионализма спецслужб, все-таки объяснять населению, что против нас ведется тотальная гибридная война, цель которой – уничтожить РФ. В этих условиях далеко не все осознают серьезность ситуации. Важно, чтобы люди были готовы вносить свой посильный вклад в предотвращение подобного рода угроз. Безответственность и инфантильность становятся наиболее опасными. Если мы сами не мобилизуемся, то справиться с врагом будет очень трудно», – детализировал сенатор.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

    Ранее ветеран «Альфы» Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

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    24 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    Визит Путина в Северную Корею назвали мощным сигналом Западу

    AP: Визит Путина в Северную Корею стал мощным сигналом Западу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поездка президента России Владимира Путина в Пхеньян является тревожным предупреждением для западных стран, пишет The Associated Press (AP).

    Издание назвало визит Путина в КНДР «сильным сигналом», который прозвучал на фоне «растущей конфронтации с США и их союзниками», передает RT. В этих условиях «российский лидер готов бросить вызов интересам Запада», пишет AP.

    Из-за поездки российского лидера в Северную Корею усилилась озабоченность Вашингтона и Сеула по поводу сотрудничества России и КНДР, отмечает издание.

    Ранее в Китае обрадовались укреплению отношений России и КНДР

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    24 июня 2024, 09:30 • Новости дня
    Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью

    Путин: Визит в КНДР вывел отношения Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный визит в КНДР имел особое значение и вывел отношения между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из телеграммы Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные в ходе визита президента России и российской делегации в Корейскую Народно-Демократическую  Республику.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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