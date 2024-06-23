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    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 18:14 • Новости дня

    Москвичи начали нести цветы игрушки к стеле Города-Героя Севастополя

    Москвичи начали нести цветы игрушки к стеле Города-Героя Севастополя
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве люди приносят цветы и игрушки к стеле Города-Героя Севастополя.

    Как сообщает «Первый Севастопольский», люди несут цветы к стеле Города-Героя Севастополя в Александровском саду.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    23 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось обсуждение того, что в Севастополе во время атаки ВСУ не звучала воздушная тревога, инженер пояснил, что это может быть связано с тем, что удары наносились баллистическими ракетами.

    В Telegram-канале «Русский инженер» говорится, что «удар наносился баллистическими ракетами ATACMS, то есть ракетой, которая разгоняется до очень большой скорости, гораздо больше скорости пули, и летит по дуге, а не над землtй и на дозвуковой скорости, как крылатые ракеты типа Storm Shadow или «Нептун».

    «Поэтому подлетное время крайне мало, буквально несколько минут, и система оповещения не всегда успевает запустить тревогу. Ведь прежде чем дать тревогу по всему городу, необходимо получить информацию от РЛС в военных частях, убедиться, что это не ошибочное срабатывание. Поэтому в частях боевая тревога звучит чуть быстрее, но и гораздо чаще, они обязаны реагировать на любой потенциальный риск», – указал он.

    Инженер добавил, что ПВО сумела отбить удар, если бы кассетный боеприпас сработал штатно, счет жертв шел бы на сотни.

    Он заключил, что «идеально уничтожить баллистическую ракету невозможно».

    Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.

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    21 июня 2024, 18:48 • Новости дня
    Москва побила рекорд 1942 года

    Вильфанд: В Москве установлен рекорд по осадкам за июнь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице обновился рекорд по дождливости июня за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    В четверг в Москве был установлен рекорд по количеству осадков в июне за месяц, за 20 дней в городе выпало чуть более 185 мм, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

    Предыдущий рекорд был установлен в июне 1942 года, тогда выпало 173 мм осадков.

    Этот месяц в Москве выдался жарким и влажным, воздушные массы поступали со Средиземного моря, южных вод Атлантики и были «по своему генезису тропическими».

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    23 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Он уточнил, что по оперативным данным, в результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже над Учкуевкой и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, пишет ТАСС.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

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    23 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана
    Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетной атаки в Севастополе погибла 9-летняя дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова, сообщил мэр Юрий Гришан.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Гришан выразил соболезнования родителям, родным и близким девочки.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.

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    21 июня 2024, 09:00 • Новости дня
    Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали
    Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По уточненным данным, во время урагана в Москве 35 человек пострадали, еще двое погибли, рассказал представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли. Он уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.

    Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние.

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    23 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    В силовых структурах назвали район пуска ракет по Севастополю

    В силовых структурах заявили, что ракеты по Севастополю запускались из района Николаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник также рассказал ТАСС, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

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    23 июня 2024, 00:37 • Новости дня
    В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ

    В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар произошел в выселенном здании на территории бывшего завода МиГ в Москве. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

    По словам его словам, горели мусор и мебель на четвертом этаже здания. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС

    Ранее в Москве обрушилась кровля горящего здания на территории бывшего ОКБ Сухого. Возгорание произошло накануне вечером. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

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    20 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В Москве назвали количество госпитализированных из-за шторма

    В Москве госпитализировали 18 пострадавших из-за урагана человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

    В городские стационары госпитализировали 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет, указали в департаменте ТАСС.

    У четверых госпитализированных детей состояние оценивается как удовлетворительное.

    Напомним, в четверг сильный ветер в Москве обрушил дерево на человека, он умер от полученных травм. Также в городе снесло строительные леса, там также погиб человек.

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    21 июня 2024, 10:50 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами детей и раненых бойцов в Крыму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые архивные документы о преступлениях гитлеровцев в Крыму рассекречены в преддверии 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

    Как говорится в сообщении среди рассекреченных материалов показания очевидцев о злодеяниях, совершенных нацистами в годы оккупации Крыма и направленных на истребление населения, передает ТАСС. Приводятся показания свидетеля массового расстрела мирных жителей в противотанковом рве в районе села Новосергеевка, Симферопольского района, когда всех детей собрали отдельно, их губы мазали каким-то жидким раствором, и тут же бросали в сторону уже мертвыми.

    Также опубликованы новые показания свидетелей о факте уничтожения гитлеровскими карателями и их пособниками мирного населения села Лаки Бахчисарайского района, где каратели привязали Елену Гавалову, сестру начальника партизанского отряда Павла Бербери, к кровати в ее доме, облили керосином и подожгли.

    Кроме того, опубликованы фрагменты из сообщения НКВД Крымской АССР о том, как в декабре 1943 года немцы грузили на суда узников тюрьм СД, эвакуированных с Кубани мирных жителей, раненых советских военнопленных, а потом топили эти суда в море, убив несколько тысяч человек. Еще один документ – показания члена подпольной организации, который видел в декабре 1941 года, как нацисты расстреляли более 2 тыс. человек еврейской национальности в противотанковом рве в районе завода «Механик» в Феодосии, а также его рассказ об аресте и пытках подпольщиков города.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности музеям Крыма.

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    21 июня 2024, 10:10 • Новости дня
    В результате непогоды в Москве и области повреждены более 500 автомобилей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деревья и упавшие из-за непогоды предметы повредили более 500 автомобилей в Москве и области, сообщили в оперативных службах.

    В результате падения деревьев и различных конструкций в Москве были повреждены 443 автомобиля, в Московской области – еще 124 автомобиля, сообщил источник ТАСС.

    Ранее в пятницу сообщалось, что во время урагана в Москве двое погибли, еще 35 человек пострадали.

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    23 июня 2024, 17:51 • Новости дня
    Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после обстрела Украиной Севастополя призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».

    В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление секретариата ООН о том, что организация стремится положить конец конфликту «в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи». По словам Захаровой, «это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией».

    «И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе», – написала она.

    Захарова призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».

     Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

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    23 июня 2024, 13:44 • Новости дня
    600 автомобилей скопилось в очереди перед Крымским мостом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    592 автомобиля находятся в очередях на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

    Как говорится в сообщении, в очереди со стороны Керчи находится 256 транспортных средств, время ожидания – около часа, со стороны Тамани находится 336 транспортных средств, время ожидания также составляет около часа, передает ТАСС.

    Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что Крымский мост не имеет значения с точки зрения военной логистики.

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    23 июня 2024, 11:39 • Новости дня
    ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    По сообщению дептранса, в воскресенье около 10:35 на Лухмановской улице произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута, следовавшего в парк, пассажиров в салоне не было, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    Там уточнили, что в районе Лухмановской улицы движение без затруднений.

    Ранее в Москве во время подзарядки загорелся электробус.

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    23 июня 2024, 15:23 • Новости дня
    Аксенов пообещал помощь пострадавшим при атаке на Севастополь

    Власти Крыма готовы разместить в больницах пострадавших при атаке на Севастополь

    Аксенов пообещал помощь пострадавшим при атаке на Севастополь
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на Севастополь, а также предложил помощь в размещении пострадавших в больницах республики.

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заявил, что республика готова оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, передает ТАСС.

    Также соболезнования в связи со случившимся выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

    «В светлый праздничный день враг нанес подлый удар по Севастополю. Киевские террористы умышленно посылают ракеты на головы детей и женщин, местных жителей и отдыхающих», – говорится в его заявлении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.

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    23 июня 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о работе ПВО в Севастополе

    Развозжаев: ПВО работает в Севастополе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Как сообщил Развозжаев в своем Telegram-канале, гражданам необходимо сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах и не находиться на открытом пространстве. Он добавил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

    Ранее Развозжаев рассказывал, что в Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак.

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