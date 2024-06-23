Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.7 комментариев
Москвичи начали нести цветы игрушки к стеле Города-Героя Севастополя
В Москве люди приносят цветы и игрушки к стеле Города-Героя Севастополя.
Как сообщает «Первый Севастопольский», люди несут цветы к стеле Города-Героя Севастополя в Александровском саду.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.