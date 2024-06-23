  • Новость часаВ Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ
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    Как часть Германии сохранила особые чувства к России
    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине
    Трамп определился с будущим вице-президентом
    Дании указали на отсутствие права ограничивать судоходство на Балтике
    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
    Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России
    Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 15:40 • Новости дня

    При атаке ВСУ на село в Брянской области пострадал мирный житель

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли приграничный район Брянской области. Снаряды, выпущенные с беспилотников, попали в село Новый Ропск Климовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Как указал Богомаз в своем Telegram-канале, «украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Новый Ропск Климовского района». Он добавил, что в результате террористической атаки один из местных жителей получил легкие ранения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника над регионами ЦФО, из них 28 – над Брянской областью.

    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    22 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который должен был состояться 28 июня в Санкт-Петербурге, отменен по соображениям безопасности.

    Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.

    По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

    Концерт Никитиных также был отменен в Москве.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.

    Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.

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    22 июня 2024, 20:09 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
    Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
    @ Дом актера. Воронежское отделение СТД РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД).

    Артист-кукольник Михаил Мальцев прослужил более сорока лет в  Воронежском театре кукол «Шут» им. В. Вольховского, где сыграл множество ролей в спектаклях «детского» и «взрослого» репертуара, следует из сообщения на сайте СТД.

    В 2003 году Мальцеву присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Последней роль артиста была Король Лир в спектакле по пьесе Шекспира.

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    22 июня 2024, 23:34 • Новости дня
    Подсчитано среднесуточное число пытающихся покинуть Украину уклонистов

    Число пытающихся покинуть Украину уклонистов достигло ста человек в сутки

    Подсчитано среднесуточное число пытающихся покинуть Украину уклонистов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.

    «Ежедневно более ста человек пытаются уехать из Украины… Это те, кто пытается нелегально покинуть страну через пункты пропуска, а также через необорудованные участки границы», – приводит слова Матвийчука РИА «Новости»

    Он отметил, что речь идет о тех, кого удалось задержать, либо о ком стало известно из сообщений пограничных служб соседних стран. По его словам, Венгрия, в отличие от Польши и Словакии, не предоставляет такую информацию украинской стороне.

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны.

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    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    23 июня 2024, 10:58 • Новости дня
    Дании указали на отсутствие права ограничивать судоходство на Балтике

    Tages-Anzeiger: Дания не имеет законного права для ограничения судоходства в Балтийском море

    Дании указали на отсутствие права ограничивать судоходство на Балтике
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дании, рассматривающие возможность ограничить судоходство в Балтийском море, не имеют законного права для подобного шага, говорится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

    Как пишет издание, балтийские проливы относятся к международным водам и находятся в равноправном пользовании всех стран, поэтому у Дании нет возможности в одностороннем порядке запрещать проход танкеров с нефтью в Балтийском море, для этого потребуется согласие других государств, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявлял, что власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

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    23 июня 2024, 12:19 • Новости дня
    Трамп определился с будущим вице-президентом

    Трамп заявил, что уже выбрал вице-президента и он будет на дебатах с Байденом

    Трамп определился с будущим вице-президентом
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что уже выбрал кандидатуру вице-президента, он, вероятно, появится в сопровождении бывшего лидера страны на дебатах с президентом США Джо Байденом в четверг.

    Отвечая на вопрос журналиста NBC News, определился ли он с кандидатурой на пост вице-президента, Трамп ответил утвердительно, добавив, что о его выборе пока «никто не знает», но он будет на дебатах 27 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The New York Post писала, что вспыльчивость и снижение когнитивных способностей могут стать теми недостатками президента США Джо Байдена, которыми может воспользоваться в свою пользу Дональд Трамп.

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    23 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией

    Вице-канцлер Германии Хабек призвал Китай не продавать России товары двойного назначения

    В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Китая товаров двойного назначения в Россию должны прекратиться, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ходе пресс-конференции в Шанхае.

    Как пишет Financial Times (FT), товарооборот Китая и России в 2023 году побил рекорд и составил 240 млрд долларов. «Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина – товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», – отметил Хабек, передает РБК.

    Он также выразил надежду на скорые переговоры между Пекином и Брюсселем и отметил, что тарифы Евросоюза до 38% на китайские электромобили «не являются карательными мерами». «Есть место для обсуждения, – сказал он. – Я надеюсь, что в ближайшие дни Европейская комиссия и министр торговли Китая проведут переговоры».

    В субботу премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком, который находится с визитом в Китае.

    Ранее сообщалось, что страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила спецоперацию на Украине.

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    22 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, отправить приглашение в Москву было необходимо, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

    По ее словам, даже, если бы российские представители не приехали бы на конференцию по Украине, следовало бы отправить приглашение в Москву, чтобы отмести обвинения в отношении Швейцарии, что она пляшет под дудку Украины и ее союзников, передает РИА «Новости».

    Кальми-Рей призвала Швейцарию пытаться активно способствовать разрешению украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    23 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате ударов группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек. Отмечается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

    Как указали в пресс-службе, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

    В Минобороны уточнили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    В сообщении говорится, что на Славянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны подчеркнули, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    В ведомстве пояснили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    В пресс-службе заявили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих.

    Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.

    Кроме того, за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ольха», пусковая установка ЗРК IRIS-T, две РЛС П-18, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

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    22 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    @ Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объем экспорта сербских боеприпасов, возможно попавших на Украину через США и другие страны, составил около 800 млн евро. Президент Сербии Александер Вучич назвал делом покупателей, что они будут делать с купленными боеприпасами, сообщила The Financial Times.

    По словам Вучича, для Сербии торговля боеприпасами представляет возможности для бизнеса, помогает «возрождать» экономику страны, но он подчекркнул, что Сербия не принимает ни украинскую, ни российскую сторону в конфликте, передает канал «360».

    Президент Сербии также пояснил, что страна не может экспортировать напрямую боеприпасы на Украину или в Россию, но за последние два года было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими государствами на сумму около 800 млн евро. По мнению Вучича, что покупатели делают с купленным вооружением в конечном итоге – это «их работа».

    Тут же президент уточнил, что у Сербии есть друзья и в России, и на Украине.

    Ранее в 2023 году Вучич заявлял, что Сербия может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности.

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    22 июня 2024, 22:56 • Новости дня
    Митрополит УПЦ Ионафан освобожден из заключения и приедет в Москву

    Осужденного на Украине митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла

    Митрополит УПЦ Ионафан освобожден из заключения и приедет в Москву
    @ wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, освобожден. Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).

    Освобождение состоялось 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ближайшее время митрополит, который нуждается в лечении, прибудет в Москву, передает сообщение ведомства РИА «Новости»

    Ранее Винницкий горсуд приговорил Ионафана (Елецких) к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в оправдании российской военной операции, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола.

    Ранее сообщалось, что протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, рассказал о том, что многие священники на Украине поддерживают единство с Русской православной церковью. Однако они вынуждены скрывать свои взгляды из-за угрозы преследований.


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    23 июня 2024, 08:29 • Новости дня
    В Госдуме объяснили суть изменений ядерной доктрины России

    Картаполов: При изменении ядерной доктрины России может измениться время применения ЯО

    В Госдуме объяснили суть изменений ядерной доктрины России
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки и если Россия увидит, что угрозы увеличились, то доктрина может измениться в части принятия решения на применение ядерного оружия, хотя сейчас рано говорить об этом, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

    Коментарии (11)
    23 июня 2024, 12:42 • Новости дня
    Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
    Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка во время его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

    По его словам, Вьетнам всегда рассматривает США как стратегического партнера и готов работать с Соединенными Штатами для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства, что отвечает интересам народов обеих стран, передает ТАСС. Буй Тхань Шон также подтвердил, что Вьетнам «поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире».

    Критенбринк отметил в свою очередь, что в США придают большое значение и поддерживают центральную роль АСЕАН в делах региона и намерены и впредь уделять внимание продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН с США.

    В ходе встречи Буй Тхань Шон и Критенбринк обсудили конкретные меры по эффективной реализации целей развития двусторонних отношений, поддержки динамики развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, преодоления последствий войны, изменения климата и переход к чистой энергии.

    Сообщается также, что дипломаты подчеркнули важность урегулирования проблемы Южно-Китайского моря мирными средствами на основе соблюдения основополагающих принципов Устава ООН и международного права.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в глобальных цепочках поставок.

    Напомним, президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным, в ходе его визита во Вьетнам на минувшей неделе, заявил, что Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.

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    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

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    Групповые удары России стали бедствием для Украины

    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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