На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Минобороны сообщило о 28 сбитых над Брянской областью беспилотниках
МО: Средства ПВО за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника над регионами ЦФО, из них 28 – над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 БПЛА над территорией Брянской области, два беспилотника – над территорией Смоленской области, два – над территорией Липецкой области, один БПЛА – над территорией Тульской области, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО ночью уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.