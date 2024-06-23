На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?6 комментариев
Над Брянской областью за ночь сбили 30 беспилотников
Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – написал он в Telegram-канале.
По словам Богомаза, благодаря действиям ПВО пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что в течение часа над Брянской областью были сбиты 12 украинских беспилотников. По словам губернатора, два БПЛА были сбиты над Трубчевским районом, восемь — над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом.