Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров

Американист Дробницкий: Российские визовые центры в США стали жертвой санкционной машины Вашингтона

Tекст: Андрей Резчиков

«США нужно говорить, что они продолжают борьбу с Россией, так что закрытие двух визовых центров России было сделано «на автомате». Американская санкционная машина устроена таким образом, что после того, как она поставлена на рельсы, дальше катится сама по себе. Остановить ее сложно», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

По мнению эксперта, закрытие российских визовых центров в США – это продолжение попыток изолировать РФ. «Есть проблемы чисто дипломатического плана, когда еще до специальной военной операции взаимно сокращалось консульское присутствие России и США. Каждый следующий шаг делается в этом же русле», – пояснил эксперт.

«Мне кажется, что это решение не заслуживает серьезного рассмотрения на фоне заявлений Вашингтона о том, что он будет добиваться стратегического поражения России. Это маленькое событие в цепи большого расхождения, остановить которое сейчас просто невозможно объективно», – считает американист.

О закрытии отделений российских визовых центров в Вашингтоне и Нью-Йорке сообщил посол России Анатолий Антонов. По его словам, соответствующее уведомление было получено в пятницу. Это означает дополнительную нагрузку на дипломатов связи с тем, что ранее были «обескровлены» российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке. Тем не менее дипломаты «не бросят своих соотечественников» и продолжат обеспечивать их необходимым правовым и консульским обеспечением.

Также американцы, добавил Антонов, отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога, согласно которым можно жить в стране и не платить налоги в местную казну. Эта мера лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

Спикер МИД Мария Захарова пообещала адекватный ответ Москвы на решение Соединенных Штатов закрыть российские визовые центры и лишить российских дипломатов налоговых привилегий.