На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа
Армия обороны Израиля подтвердила гибель еще одного военнослужащего в ходе боевых действий против ХАМАС в секторе Газа. Общее число погибших израильских военных с начала обострения конфликта достигло 665.
Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, в боях на юге палестинского анклава погиб 25-летний сержант Малкия Гросс из 9212-го бронетанкового батальона бригады «Железный кулак», передает ТАСС.
С учетом этих данных, число погибших израильских военных с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года достигло 665.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ потеряла в секторе Газа двух военных в ходе боевых действий против ХАМАС.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию.