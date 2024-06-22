  • Новость часаГруппировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
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    Групповые удары России стали бедствием для Украины
    Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
    Японский политолог заявил, что в договоре России и КНДР есть «непонятные детали»
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 16:07 • Новости дня

    FT: Американцы стали покупать меньше продуктов из-за инфляции

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американцы стали сокращать свои покупки продуктов в супермаркетах из-за роста инфляции, пишет газета Financial Times.

    По данным издания, рост цен на продукты питания привел к неожиданной тенденции: за последние годы покупатели стали приобретать на миллиарды долларов меньше товаров в магазинах по сравнению с периодом до пандемии, передает РИА «Новости».  

    Отмечается, что сейчас американцы предпочитают совершать покупки онлайн и делать оптовые закупки, что в целом привело к уменьшению потребления.

    По мнению издания, данная тенденция связана с увеличением цен на продукты, жилье и страхование, что вынуждает ритейлеров и продавцов предлагать скидки.

    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    21 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой

    Песков: Американские чиновники не следят за заявлениями Путина

    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал условия Вашингтона по ядерным переговорам с Москвой, он заявил, что американские чиновники не следят за заявлениями Владимира Путина.

    По словам Пескова, Путин говорил о перспективах диалога, о готовности России к диалогу с США, передает РИА «Новости».

    Между тем в пятницу представитель Белого дома США Пранай Вадди заявил, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    22 июня 2024, 10:57 • Новости дня
    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Посол США в России Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Tекст: Александра Юдина

    Деловые поездки президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, американская политика диктата и санкций полностью провалилась, это подтверждает тот факт, что страны Глобального Юга тянутся к России, передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары для выяснения деталей этих визитов.

    В частности, Антонов напомнил, что вслед за российским лидером в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк для того, чтобы «подтвердить приверженность США реализации договоренностей между странами».

    Ранее стало известно, что Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

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    22 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения, сообщил посол России Анатолий Антонов.

    По его словам, в пятницу американская администрация прислала уведомление, что закрывается визовый центр, это означает дополнительную нагрузку на российских дипломатов, передает ТАСС.

    «Мы будем продолжать работать и не бросим наших соотечественников», – подчеркнул Антонов.

    Также посол добавил, что американцы отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога, согласно которым можно жить в стране и не платить налоги в местную казну.

    Ранее США ограничили удары по России американским оружием.

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    20 июня 2024, 06:28 • Новости дня
    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США

    Bloomberg заявило об игнорировании Вьетнамом критики со стороны США в связи с визитом Путина

    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США
    @ kremlin.ru/МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вьетнам принимает с визитом президента России Владимира Путина, игнорируя критику со стороны США, пишет Bloomberg.

    Как указывает Bloomberg, Вьетнам стремится к укреплению отношений с Россией, рассчитывает на «стратегическую защиту» и помощь по ряду направлений, включая энергетику и вооружения, передает РИА «Новости».

    На фоне «негативной реакции» США, посольство которых в Ханое выступило с критикой действий властей Вьетнама, «Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет». Bloomberg отметило, что Вьетнам, как и целый ряд других государств региона, занял нейтральную позицию в отношении российской специальной военной операции на Украине.

    Напомним, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.


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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 02:58 • Новости дня
    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»

    «Лаборатория Касперского» сообщила о предложении Вашингтону устроить проверку ее продуктов третьей стороной

    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»
    @ Kaspersky Russia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    «Лаборатория Касперского» предлагала США провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, сообщила компания.

    «Лаборатория Касперского» отметила, что сможет продавать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, при этом в других государствах ее деятельность «остается стабильной», передает РИА «Новости».

    Решение минторга США компания связывает с «геополитической ситуацией и теоретическими опасениями», оно не обусловлено «технической оценкой продуктов». Компания заявила, что власти США «игнорируют заслуги компании», их шаги «будет способствовать развитию киберпреступности».

    «Лаборатория Касперского» подчеркнула необходимость «международного сотрудничества экспертов по кибербезопасности». Указывается, что сейчас «оно ограничено». Кроме того, со ссылкой на независимые тесты компания отметила, что «пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями», клиентам «Лаборатории Касперского» придется пережить «серьезные сложности» из-за необходимости «срочно искать замену» проверенным технологиям.

    «Лаборатория Касперского» намерена задействовать «доступные юридические меры» для сохранения «текущей деятельности и отношений с партнерами и клиентами». В «Лаборатории Касперского» заверили, что будут защищать мир от киберугроз, а свой бизнес – «от действий, которые направлены на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании».

    Напомним, минторг США сообщил, что против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании.

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    21 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Спикер Госдумы Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что вклад Запада в киевское правительство не оправдал вложений, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что одной из причин желания Запада убрать Зеленского является низкий уровень поддержки среди украинцев, ожидания США и ЕС не оправдались.

    Также Володин добавил, что рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, что произошло из-за планов снизить возраст мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Третьей причиной является его официальная нелегитимность – срок его полномочий истек.

    Спикер Госдумы отметил, что еще одним фактором в избавлении от Зеленского являются неудачи киевского режима на поле боя, а поставки западного оружия не помогают.

    Кроме того, Володин заметил, что страна является банкротом – по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад планирует повесить на Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его. По мнению российского лидера, это может произойти в следующем году.

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    21 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти

    Американист Дробницкий: Британская охрана Зеленского давно превратилась в конвой

    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Белому дому необходимо назначить ответственных за проблемы в своей политике на Украине. Обвинение Владимира Зеленского и его последующая замена могли бы стать для Вашингтона хорошим выходом из сложившейся ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует поменять Зеленского в следующем году.

    «У Зеленского нет шансов оставаться на своей должности продолжительное время и переубедить американцев в обратном. Более того, сразу встанет вопрос о том, кто виновен в провале политики США на Украине. Сделать виновным Байдена демократам сложно, так как это отразится на рейтинге их партии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В таком случае крайним окажется Зеленский, который, как внезапно выяснится, сделал много ошибок – и якобы именно из-за него Вашингтон не смог правильно оценить обстановку и помочь ВСУ», – считает аналитик.

    «Но подобного развития событий следует ожидать только после президентских выборов в США. Если на второй срок переизберут Байдена, то ему придется что-то менять во внешней политике. В случае же победы Трампа Зеленский тем более лишится своей должности. Экс-лидер Штатов вряд ли забыл, что из-за Зеленского ему чуть не объявили импичмент», – подчеркивает он.

    Таким образом, по словам спикера, обе администрации будут негативно настроены по отношению к Зеленскому. «Его судьба после отставки незавидна. Набить вертолет деньгами и улететь вряд ли получится. Тем более, что британская охрана давно превратилась в конвой», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада заменить Владимира Зеленского. На последнего будут повешены все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. Произойти это, по словам главы государства, может уже в следующем году.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал пять причин, которые могли, по его мнению, подвигнуть Вашингтон и Брюссель поменять Зеленского. В число поводов вошли низкий уровень поддержки последнего среди граждан Украины, отсутствие легитимности, утрата доверия ЕС и США, неудачи ВСУ на поле боя, а также высокий государственный долг.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России на официальном сайте ведомства сообщило, что США больше не устраивает ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Исчерпав его «полезность» и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит этого человека на свалку истории.

    В ведомстве отмечают, что в таком случае американцы заменят Зеленского на одного из украинских политиков, который, по их мнению, будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    22 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    МИД пообещал адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США

    Спикер МИД Захарова пообещала адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США

    МИД пообещал адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва даст адекватный ответ на решение Соединенных Штатов закрыть российские визовые центры и лишить российских дипломатов налоговых привилегий, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее стало известно, что Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

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    22 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что деятельность СВР направлена на укрепление международной безопасности, в отличие от Центрального разведывательного управления США, которое, по его словам, проводит тайные операции в других странах.

    Нарышкин подчеркнул, что ЦРУ не является полноценной разведывательной организацией, а создано для секретных операций, передает ТАСС.

    Он отметил, что операции ЦРУ иногда имели нецивилизованный характер, поддерживая жесткие политические режимы и даже террористов.

    В свою очередь, СВР видит своей задачей выявлять и предотвращать угрозы по отношению к России и ее гражданам, а также способствовать созданию справедливых и равноправных международных отношений. Нарышкин подчеркнул, что работа СВР направлена на укрепление международной стабильности и безопасности.


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    21 июня 2024, 14:57 • Новости дня
    Черногорские власти задержали россиянина по запросу США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Черногории задержали российского гражданина по запросу Соединенных Штатов, сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

    О задержании россиянина стало известно из сообщений СМИ, никакой дополнительной информации пока нет, говорится в обращении Мельникова к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, передает ТАСС.

    Мельников указал, что при задержании гражданина консульскому должностному лицу в течение трех дней должны направить уведомление о его аресте или содержании под стражей. Российское консульство и посольство не оповещали.

    Ситуация наверняка обеспокоила членов семьи задержанного из-за нарушения его прав на оказание консульской помощи. Ситуация создает предпосылки для предположения о давлении на него со стороны сотрудников правоохранительных органов.

    Мельников попросил Бьековича восстановить нарушенные права россиянина и предоставить информацию о его местонахождении, обвинениях со стороны США, и обеспечить доступ к нему российских дипломатов.

    В январе на Кипре суд не разрешил экстрадировать в США россиянина Артура Петрова, арестованного по запросу Вашингтона.

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    21 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон вводит санкции в отношении руководства компании «Лаборатория Касперского», сообщил Минфин США.

    Санкции введены против 12 человек, среди них исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов и другие руководители, передает РИА «Новости».

    При этом в списке американского ведомства указаны только их паспортные данные и национальность, однако вся информация совпадает с данными руководства «Лаборатории Касперского» с сайта компании.

    Напомним, Минторг США ввел экспортные ограничения против «Лаборатории Касперского».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ввели санкции в отношении «Лаборатории Касперского» из соображений конкуренции.


    Коментарии (3)
    21 июня 2024, 00:29 • Новости дня
    Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»
    Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»
    @ Kaspersky Russia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании, сообщил минторг США.

    Министерство внесло в санкционный список АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited. США заявили, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими военными и разведкой, передает РИА «Новости».

    С 20 июля «Лаборатории Касперского», а также «любому ее правопреемнику» нельзя будет заключать «новые соглашения с лицами в США», с 29 сентября вводится полный запрет на использование ее продукции, которое в США считают «неоправданным и неприемлемым риском для национальной безопасности» и «безопасности граждан». Запрет касается «лиц в США, включая третьи стороны, которые интегрируют программное обеспечение в коммерческие аппараты или ПО».

    Напомним, Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США с 29 сентября. В декабре 2017 года в США вступил в силу запрет на использование «Касперского» госструктурами.

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    20 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»

    Политолог Лукьянов: Россия и Вьетнам подтвердили дружественный характер отношений

    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США пора привыкнуть, что страны, сотрудничающие с ними, не собираются выполнять императивные требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал недовольство Вашингтона в связи с визитом президента России в Ханой. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Стороны договорились не вступать в угрожающие суверенитету друг друга союзы.

    «Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени. Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта 1955–1975 годов Вьетнам победил Штаты.

    Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок». «Штатам пора привыкнуть, что государства, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования. Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он.

    Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

    В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

    «То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

    Ранее Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

    В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает издание Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

    Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала важность поддержания хороших отношений между Россией, КНДР и Вьетнамом.

    Коментарии (7)
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    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

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    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

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    Групповые удары России стали бедствием для Украины

    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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