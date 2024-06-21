Синоптик рассказал о московском шторме в Приволжье

Вильфанд: Вызвавший шторм в Москве фронтальный раздел станет причиной непогоды в регионах ПФО

Tекст: Валерия Городецкая

В ближайшие дни в Пермском крае, Татарстане и Ульяновской области ожидается сильный ветер до 22 м/с, а в Самарской и Оренбургской областях до воскресенья сохранится сильный дождь, сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, фронтальный раздел постепенно размывается, так как воздушные массы перемешиваются, что приводит к турбулентности. Поэтому этот фронт уже не будет таким сильным, как в Москве, пояснил синоптик.

Напомним, в результате шторма, обрушившегося на столицу в четверг, в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние. Два человека погибли.