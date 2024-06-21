И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Синоптик рассказал о московском шторме в Приволжье
Вильфанд: Вызвавший шторм в Москве фронтальный раздел станет причиной непогоды в регионах ПФО
Фронтальный раздел, ставший причиной шторма в Москве в четверг, перемещается на северо-восток и несет ливни, грозы и град в пять регионов Приволжского федерального округа (ПФО), сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ближайшие дни в Пермском крае, Татарстане и Ульяновской области ожидается сильный ветер до 22 м/с, а в Самарской и Оренбургской областях до воскресенья сохранится сильный дождь, сообщил Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, фронтальный раздел постепенно размывается, так как воздушные массы перемешиваются, что приводит к турбулентности. Поэтому этот фронт уже не будет таким сильным, как в Москве, пояснил синоптик.
Напомним, в результате шторма, обрушившегося на столицу в четверг, в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние. Два человека погибли.