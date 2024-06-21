Зеленский велел заняться развитием солнечной энергетики на Украине

Tекст: Антон Антонов

Зеленский сказал, что программа должна быть «максимально благоприятной». Также, по его словам, необходим «четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики». Он потребовал от исполнителей «ускоряться на каждом уровне». Зеленский велел снабдить общественные и административные объекты и объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками энергии. Он заверил, что руководство Украины намерено обеспечить страну новой энергогенерацией, децентрализованными мощностями, передает РИА «Новости».

По данным украинской таможни, Украина в мае нарастила импорт электроэнергии в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем – до 35,1 млн долларов, что является максимумом с начала спецоперации России. Месяцем ранее Украина импортировала электроэнергии на 20,5 млн долларов, в мае 2023 года – только на 5,5 млн долларов.

Напомним, глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что Киев не сможет восстановить все поврежденные энергоблоки до зимы, и сообщил, что до конца июля на Украине решено ужесточить графики отключения электроснабжения.