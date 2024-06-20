Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка поразила живую силу и технику 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Тихого, Волчанска, Глубокого и Липцов в этом регионе, указало министерство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла до 290 человек, установку РСЗО М142 HIMARS, немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 21-й и 116-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР), Синьковки (Харьковская область) и Григоровки (ДНР). Также она отразила две контратаки украинских штурмовиков 3-й штурмовой бригады.

Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 500 человек, БМП, два американских БТР М113, американскую гаубицу М777, американское орудие М119 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.