Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Украинцы в знак протеста против действий военкоматов перекрыли дорогу Львов – Тернополь
Во Львовской области Украины местные жители начали протест против работников военкомата, для этого они перекрыли трассу Львов – Тернополь, сообщает украинская пресса.
Протест начался после попытки военкомов мобилизовать водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Автобус остановили для проверки документов, водителю предписали проехать с работниками военкомата для «обновления данных». Пассажиры в ответ решили перекрыть движение по трассе.
Ранее в июне работники украинского военкомата в Закарпатской области сорвали театральное представление, забрав актеров по дороге в театр.