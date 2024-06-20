Украинцы в знак протеста против действий военкоматов перекрыли дорогу Львов – Тернополь

Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре

Tекст: Антон Антонов

Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.