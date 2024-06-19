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Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве
Муфтий Крганов осудил действия мигранта, потушившего свечи в московском православном храме
Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки.
«Произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство с точки зрения религии. Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии», – подчеркнул Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.
«Пускай он месяца два почистит территорию монастыря, убирается на кухне и придет немного в себя. Но если не поймет и намеренно совершит еще правонарушение подобного рода, тогда нужно руководствоваться статьей УК РФ 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», – добавил собеседник.
По словам муфтия, если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну». «Отношения между разными религиями выстраивались веками, и те, кто оскорбляет чувства верующих, не нужды здесь», – считает Крганов.
В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки. Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд о его аресте.
Как рассказала РИА «Новости» одна из прихожанок, у мигранта был сообщник, который фиксировал происходящее на телефон.