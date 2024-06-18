Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина
Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.
Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.
Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.