  • Новость часаПутин назвал приоритет России на весь XXI век
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что Байден готовит свержение премьера Израиля
    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы
    Москвич рассказал, как пережил проверку на ботулизм после массового отравления
    На автомобилях замминистра Иванова стояли номера за миллионы рублей
    Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с КНДР
    На Дальнем Востоке создадут центры по развитию беспилотной авиации
    МИД Китая назвал НАТО «рудиментом»
    NI: Запад рискует вступить в прямой конфликт с Россией
    Онищенко оценил версию диверсии в связи с массовым заражением ботулизмом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина

    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    7 комментариев
    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

    18 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня.

    Ранее из списка поддержавших заявление стран исчезли Ирак и Иордания, отмечает РИА «Новости».

    Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не приглашали.

    Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению всех военнопленных.

    Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.

    Коментарии (13)
    17 июня 2024, 19:10 • Новости дня
    Сборная Румынии разгромила команду Украины в матче ЧЕ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская футбольная сборная проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с разгромным счетом румынской команде.

    Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».

    Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.

    ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

    Коментарии (22)
    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

    Коментарии (9)
    17 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО

    Rheinmetall захотел производить гибриды танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на Украине

    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство гибридов танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на территории Украины, пишет газета Bild am Sonntag.

    По словам представителя Rheinmetall, концерн располагает большим количеством танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, пишет Bild am Sonntag, предает РИА «Новости».

    Сейчас завод, расположенный в западной части Украины, преимущественно занимается починкой поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время он займется ремонтом танков Leopard 2 и других бронемашин, переданных Киеву.

    На прошлой неделе «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники.

    Коментарии (17)
    18 июня 2024, 07:38 • Новости дня
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников

    Tекст: Александра Юдина

    В порт Одессы на трех катерах прибыли около 60 вооруженных наемников, говорящих на французском языке, сообщили в российском подполье.

    Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».

    Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

    Коментарии (12)
    17 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами.

    В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

    В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

    Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Коментарии (3)
    18 июня 2024, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении

    Марочко: ВС России продолжили успешное продвижение на Купянском направлении

    Российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает успешное продвижение на Купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, в том числе в районе Синьковки в Харьковской области, и оттеснить украинские войска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, возле Синьковки уничтожена огневая точка противника, которая на протяжении долгого времени не позволяла продвигаться вперед российским войскам. В то же время в районе Песчаного ВСУ пришлось оставить важные позиции и отойти, передает РИА «Новости».

    Также российские войска улучшили свое положение в районе Берестового и после боев заняли более выгодные позиции, а в Стельмаховке полностью уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в результате удачного огневого налета и при помощи ВКС России.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ перебросили резервы к Волчанску и Липцам в Харьковской области, но безуспешно контратакуют.

    Коментарии (4)
    17 июня 2024, 22:02 • Новости дня
    Эксперт: Новые замминистры обороны показали себя в сложнейшие периоды для страны
    Эксперт: Новые замминистры обороны показали себя в сложнейшие периоды для страны
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые замглавы Минобороны в прошлом показали себя в сложнейшие периоды для страны и у них достаточно компетенций для того, чтобы решать социальные и экономические вопросы в Минобороны, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин провел ряд назначений на руководящие должности в Минобороны.

    «Кадровую политику президента всегда отличал дифференцированный и продуманный подход. Целью главы государства было привести на руководящие посты людей из нового поколения управленцев – профессионалов, которые уже доказали свою эффективность на деле. Именно это мы видим в назначении новых заместителей министра обороны», – пояснил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Леонид Горнин, Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков показали себя грамотными руководителями в сложнейшие периоды для страны: это и пандемия коронавируса, и беспрецедентные санкции, и специальная военная операция. Они доказали свою эффективность и результативность», – детализировал собеседник.

    «Нужно напомнить, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Поэтому укрепление министерства новыми кадрами, в частности, бывшим первым замглавы Минфина Леонидом Горниным, который будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ – это продолжение курса президента», – продолжил он.

    «Еще одна важная задача, поставленная президентом перед Министерством обороны, – социальное и жилищное обеспечение военных. Для того чтобы вывести это на новый качественный уровень, нужны новые перспективные кадры, которые максимально вовлечены в этот процесс», – указал спикер.

    «В этой связи нужно сказать об Анне Цивилевой, назначенной замминистра обороны. Она являлась руководителем фонда «Защитники Отечества» и как никто другой в курсе реальных потребностей солдат и офицеров, ведь в ее работу входило ежедневное общение с военными и участниками СВО, а также их семьями. Это назначение – показатель внимания государства к нуждам участников и ветеранов СВО», – добавил эксперт. – «Назначение Цивилевой – это шаг к тому, чтобы сделать Минобороны человекоориентированным. Ведомство должно не только защищать, но и заботиться о защитниках».

    «Также мы видим, что сейчас проводится очень серьезная программа наведения порядка в армейской экономике. Я сам, давая этот комментарий, нахожусь среди бойцов СВО. Я обсуждаю с ними новые назначения, и они возлагают большие надежды на решение всех социальных вопросов. Это будет максимально весомый вклад в приближение нашей победы на поле боя», – резюмировал Малькевич.

    В понедельник Леонид Горнин был назначен на должность первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Также новыми замглавы Минобороны стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков.

    До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты РФ.

    Коментарии (3)
    17 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Пасечник рассказал об охоте на российских журналистов в Донбассе

    Глава ЛНР Пасечник осудил украинские власти, которые десять лет подло преследуют российских журналистов

    Tекст: Максим Попов

    Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия на протяжении десяти лет подло преследует российских журналистов, освещающих события в Донбассе.

    Пасечник напомнил, что несколько дней назад в Горловке попала под обстрел съемочная группа НТВ, которая снимала репортаж о жизни мирного населения. Оператор Валерий Кожин получил тяжелые травмы и скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев был серьезно ранен. Вчера в селе Никольском в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги, написал он в своем Telegram-канале.

    Также Пасечник отметил, что сегодня исполнилось десять лет со дня гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Они попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Пасечник подчеркнул, что журналисты самоотверженно выполняли свою работу, несмотря на опасность для жизни и здоровья. «Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима», – написал он.

    Как сообщалось ранее, Москва потребовала от международных организаций осудить убийство военкора Цицаги.


    Коментарии (5)
    17 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    На Украине призывник ограбил человека, чтобы избежать мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе 18-летний молодой человек ограбил местную жительницу, чтобы не попасть под призыв в армию из-за судимости, сообщили в местном управлении полиции.

    Подозреваемый на улице вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и смартфоном, он заявил, что выбросил украденное, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Он заявил правоохранителям, что ему не нужны были вещи, а судимость за уголовное преступление, с помощью которой он может избежать мобилизации. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее украинские пограничники обстреляли четверых уклонистов от армии, пытавшихся бежать в Венгрию.

    Коментарии (2)
    18 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине

    Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов, поскольку Трамп подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского, передает РИА «Новости».

    К своему посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа перед сторонниками, в котором он назвал Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав разобраться с выплатами Украине в случае победы на предстоящих выборах.

    Филиппо заявил, что согласен с Трампом, и предложил «прекратить этот цирк» и перестать давать деньги Украине.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские хакеры слили в Сеть данные операторов украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Личные данные свыше 1,2 тыс операторов украинских дронов, среди которых оказались судимые за насилие над детьми, опубликовали в Сети российские хакеры группы RaHDit.

    Хакеры опубликовали данные всего штата 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который по версии СК России причастен к атакам на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях, передает РИА «Новости».

    Кроме того, хакеры установили, что некоторые украинские операторы беспилотников судимы за педофилию, есть также среди них любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.

    Ранее СК объявил в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка. По версии следствия, он является организатором налетов украинских БПЛА на военные аэродромы России.

    Коментарии (5)
    18 июня 2024, 10:10 • Новости дня
    Forbes: Российские ПВО могут сбить истребители ВСУ в любой точке страны

    Обозреватель Forbes предостерег украинских летчиков от полетов в зоне спецоперации

    Tекст: Максим Попов

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) может сбить истребители ВСУ практически в любой точке страны, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По мнению автора, главная проблема для украинских военных самолетов – российская наземная ПВО. Из-за нее летчикам опасно летать на большой высоте почти по всей территории Украины, но особенно это касается районов, находящихся в пределах ста миль от линии фронта, где досягаемость российских зенитно-ракетных батарей С-400 максимальна, передает РИА «Новости».

    В статье также отмечается, что когда вооруженные силы Украины получат истребители F-16 и ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 к ним, они не смогут эффективно их использовать, поскольку запущенные с малой высоты ракеты теряют дальность действия.

    Напомним, на прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил. 


    Коментарии (2)
    17 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Полтаве

    РБК-Украина: В Полтаве прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в понедельник в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина.

    Как сообщает издание, в Полтаве слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о взрывах пока не поступало.

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в воскресенье взрывы прогремели в районе Полтавы.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Певицу Адель обвинили в поддержке спецоперации из-за платья от Юдашкина

    Британскую певицу Адель обвинили в поддержке спецоперации из-за платья от Юдашкина

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена в России) гневно раскритиковали британскую певицу Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) из-за платья от Дома моды Валентина Юдашкина, которое она надела на выступление в Лас-Вегасе.

    Некоторые подписчики Адель в соцсети вспомнили, что именно Юдашкин разрабатывал дизайн формы ВС России, передает канал «360».

    Одна из пользователей спросила Адель, понимает ли певица, «что она поддерживает», надевая платье от российского дизайнера. Также певице задали вопрос – спонсирует ли она «войну на Украине», некоторые высказывания были написаны на украинском языке, передает РИА «Новости».

    Несколько пользователей похвалили платье Адель, не упоминая о России.

    Ранее в пресс-службе Дома моды сообщили РИА «Новости», что сшили платье для британской певицы Адель.

    Между тем британского певца Рода Стюарта освистали на концерте за портрет украинского президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    Главное
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников
    Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»
    После массового отравления в Москве задержан глава «Кухни на районе»
    Сеть «Леруа мерлен» в России решила сменить название
    В массовой аварии с грузовиком в Москве столкнулись 18 машин

    Дания угрожает трети экспорта российской нефти

    Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия наполнит отношения с КНДР и Вьетнамом новым содержанием

    В ближайшие дни президент России посетит сразу две азиатские страны: Северную Корею и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников. О каких именно договоренностях может идти речь и каким будет их значение в условиях поворота России на Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............