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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина

    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    7 комментариев
    18 июня 2024, 11:15 • Новости дня

    NI: Запад рискует вступить в прямой конфликт с Россией

    Обозреватели NI предупредили о глобальном противостоянии между Россией и США из-за Украины

    Tекст: Максим Попов

    Западные страны достигли поворотного момента в вопросе оказания военной помощи Украине, сообщает National Interest.

    Как отметили обозреватели, США вместе с союзниками по НАТО одобрили использование американского оружия для ударов по целям на территории России. Однако перспектива присутствия инструкторов альянса в зоне боевых действий создает ситуацию с повышенным риском. Если американские, французские или другие военные окажутся на территории Украины, они могут стать уязвимыми для преднамеренных или случайных ударов со стороны российских военных, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта не только может поставить под угрозу жизнь американских граждан, но и втянуть США в более широкую конфронтацию с Россией, говорится в материале.

    Как сообщалось ранее, обозреватель Forbes предостерег украинских летчиков от полетов в зоне спецоперации.


    17 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе
    Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военкор Александр Коц предложил назвать имя заказчика корпоратива, на котором за 12 млн рублей выступил приехавший в Россию певец Валерий Меладзе.

    В Сети появилась информация о том, что в Россию приехал певец Валерий Меладзе, чтобы выступить на корпоративе за 12 млн рублей. Коц в своем Telegram-канале предложил транслировать корпоратив онлайн, но камеры направить на зрителей, «чтобы посмотреть на счастливые лица тех, кто весело отплясывает под любителя нацистских лозунгов».

    «Ну и, конечно, на виновника торжества, готового вывалить 12 миллионов (желающие могут посчитать в дронах), тоже хочется посмотреть. Вдруг он еще не знаменит. Так дурная слава его быстро найдет с такими музыкальными пристрастиями», – написал военкор.

    «Меладзе – поиздержавшийся конъюнктурщик, добавил Коц. – Но кто эти люди и в каком мире они живут на третий (11-й) год войны, чтобы смотреть в рот тем, кто на тебя буквально нагадил. Что это за девиация?»

    Военкор отметил, что проблема возвращенцев, ливших грязь на нашу страну, не столько в них самих и их похудевших кошельках: «Она в условиях, при которых они не просто возвращаются, но и имеют возможность собирать аншлаги».

    «Проблема в неуважении к себе и элементарной ментальной гигиене», – резюмировал Коц

    Ранее Меладзе, покинувшего Россию, заметили в ресторане Marani на Рублевке. По информации источников, он специально вернулся в Россию, чтобы принять участие в тайном корпоративе. За концерт артисту, по данным СМИ, заплатили 12 млн рублей.

    Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.

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    17 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Столтенберг проговорился о пилотах НАТО на Украине

    Столтенберг допустил оговорку о пилотах НАТО на Украине

    Столтенберг проговорился о пилотах НАТО на Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в вашингтонском Центре им. Вудро Вильсона оговорился, рассказывая о передаче Киеву истребителей F-16.

    Столтенберг назвал военно-воздушные силы Украины «ВВС НАТО» и сказал, что на переданных украинской армии F-16 будут летать «пилоты НАТО», но сразу же поправил себя, передает ТАСС.

    «Передача Украине самолетов F-16 сделает будущие ВВС НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с НАТО. Самолеты НАТО, пилоты НАТО, то есть подготовленные НАТО, а также все процедуры НАТО», – сказал генсек альянса.

    Когда украинская армия станет полностью совместима с НАТО, Украина сможет быть принята в блок без дополнительной подготовки, «как только появится консенсус между странами альянса», заявил Столтенберг.

    Ранее экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине.

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    17 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Россия представила ИКАО доказательства непричастности к крушению МН17

    Генпрокуратура: Россия представила ИКАО доказательства своей непричастности к крушению МН17

    Россия представила ИКАО доказательства непричастности к крушению МН17
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия представила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) доказательства о непричастности к крушению самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году.

    По словам старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Дениса Груниса, в России «не ожидают справедливого решения Совета ИКАО, в котором доминируют страны Запада», передает ТАСС.

    Ранее МИД объявил о выходе России из спора по крушению MH17 с Австралией и Нидерландами.

    Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли.

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    17 июня 2024, 18:15 • Новости дня
    МИД объявил о выходе из спора по крушению MH17

    МИД объявил о выходе России из спора по крушению MH17 с Австралией и Нидерландами

    МИД объявил о выходе из спора по крушению MH17
    @ Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона прекратила участие в разбирательстве Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, сообщает МИД России.

    В ведомстве заявили об ангажированности большинства в Совете ИКАО и его незаинтересованности в объективном расследовании трагедии, передает ТАСС.

    Российские представители не были включены в состав Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина). При этом результаты этих расследований Австралия и Нидерланды предъявляют Совету ИКАО как якобы доказательство некой вины России.

    Отмечается, что российская сторона остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы, она открыта для соответствующей работы.

    В МИД также назвали разбирательство фарсом и предложили «западникам и их сателлитам в Совете ИКАО разбираться друг с другом». Там добавили, что «Россия не признает правомочия совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними».

    Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли.

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    17 июня 2024, 18:06 • Новости дня
    Врач не исключил диверсию в качестве причины массового заражения ботулизмом в Москве

    Врачи Онищенко и Воробьев предположили причины массового заболевания ботулизмом в Москве

    Врач не исключил диверсию в качестве причины массового заражения ботулизмом в Москве
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ботулизм развивается в консервированных продуктах, технология приготовления которых была нарушена. Обычно он характерен для домашних закруток, его появление в заводских консервах маловероятно. Поэтому причиной массового отравления могло стать и нарушение пищевой технологи или диверсия, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя массовое заболевание ботулизмом в Москве.

    Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Отмечается, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии. 

    «Ботулинический токсин – это сильнейший органический яд, вырабатываемый анаэробными бактериями Clostridium botulinum. Он появляется в неправильно приготовленных консервах. Его даже используют как варианты биологического терроризма, но в данном случае речь идет скорее о нарушении технологий приготовления какого-то консервированного продукта», – рассказал бывший главный санитарный врач России, экс-руководитель Роспотребнадзора академик РАН Геннадий Онищенко.

    При этом глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отмечает, что не припомнит за последние десятилетия ни одного случая массового отравления ботулизмом. «У меня есть ощущение, что это могла быть какая-то диверсия, потому что более 100 человек – это не одна банка испорченной фасоли или тунца должна быть. Очень странная ситуация», – подчеркивает собеседник.

    По словам специалиста, ботулизм развивается в бескислородной (безвоздушной) среде, его появление характерно для консервов. Если рыбу или бобы неправильно приготовили для консервации, не был соблюден температурный режим, то в результате может развиться токсин. Заказывая готовую еду из службы доставки, отличить, содержит ли она ботулизм или нет, на глаз или по запаху невозможно.

    «Как правило, ботулизм возникает в консервах домашнего приготовления, когда не было достаточной температурной обработки. Наверняка все встречали бомбаж – вспученные консервы – это и есть ботулизм. Естественно, бомбажные банки употреблять нельзя. Но лично мне сложно представить, что в заводских условиях были допущены такие нарушения, тем более что в России тунец проходит через системы контроля качества приготовления», – рассуждает собеседник.

    Также врач напомнил, что ботулотоксин сейчас применяется в косметологии для расслабления мышц и разглаживания морщин. Также он используется у тяжелых больных, например, с параличом. «Ботулизм влияет на нервно-мышечную проводимость, блокирует функцию мышц, а результате чего мышцы перестают сокращаться. Благодаря инъекциям расправляются складки на коже, а у больных, перенесших инсульт, уходит спастический паралич. Но, естественно, все это микродозы», – заключил Воробьев.

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    Ранее Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» до окончания эпидемиологического расследования, поскольку именно ее заказывали через сервис доставки отравившиеся. Также в ведомстве порекомендовали не употреблять в пищу уже купленную продукцию.

    Позже стало известно, что сотрудники складских помещений пытались уничтожить продукцию, которой могли отравиться жители столицы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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    17 июня 2024, 16:50 • Новости дня
    Путин назначил заместителей министра обороны России

    Путин подписал указы о кадровых перестановках в Минобороны

    Путин назначил заместителей министра обороны России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Леонид Горнин назначен на должность первого заместителя министра обороны, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Замглавы Минобороны стали Анна Цивилева и Павел Фрадков, следует из указа президента на официальном портале опубликования правовых актов. Олег Савельев назначен замминистра обороны России, руководителем аппарата Минобороны.

    От должности замминистра обороны освобождены Николай Панков, Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова. Также от должности замминистра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал Павел Попов.

    Отмечается, что указы вступают в силу со дня их подписания, 17 июня.

    До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.

    Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента России, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты России.

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    17 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    В США назвали враждебные Западу страны, куда Россия могла бы отправить оружие

    Экс-офицер США Беннетт: Россия может поставить оружие Йемену, Ирану, Кубе и Венесуэле

    В США назвали враждебные Западу страны, куда Россия могла бы отправить оружие
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт перечислил страны, в которые Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине.

    Как указал Беннетт RT, «Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли». Он также добавил в этот список «Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать».

    По его словам, Москва может передать системы ПВО на Кубу и в Венесуэлу.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

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    17 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Президент Латвии рассказал о поддержке в стране Путина

    Ринкевичс: Четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает Путина

    Президент Латвии рассказал о поддержке в стране Путина
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о поддержке четвертью русскоязычного населения республики президента России Владимира Путина.

    В интервью газете Tages-Anzeige Ринкевичс выразил мнение, что «среди русскоязычного населения Латвии есть определенный раскол», передает ТАСС.

    По его словам, четверть из них поддерживают Путина и одобряют его политику в отношении Украины, еще четверть поддерживают Украину, а остальные «находятся в замешательстве и не хотят говорить на эту тему».

    Латвийские власти следят за ситуацией и «пытаются войти в контакт с русскоязычным населением», добавил Ринкевичс.

    Ранее президент Латвии на латыни призвал «разрушить» Россию.

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    17 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Москвичка рассказала о симптомах ботулизма после отравления салатом

    Москвичка рассказала о симптомах ботулизма у ее сестры после отравления готовым салатом

    Москвичка рассказала о симптомах ботулизма после отравления салатом
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жительница Москвы Анастасия рассказала, что у ее двоюродной сестры появились симптомы ботулизма после употребления салата лобио, заказанного через доставку «Перекрестка», сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    По словам женщины, врачи дважды отказывали ее родственнице в госпитализации и забрали ее в больницу, когда та уже не могла ходить. Родственники заразившейся женщины собираются писать жалобу на врачей.

    Сначала девушка жаловалась на двоение в глазах, далее у нее усиливались симптомы, стала невнятной речь. Позже у пострадавшей, по словам родственницы, начался отек лица и нарушилось дыхание, только тогда ее забрали в реанимацию, передает «Газета.Ru».

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    Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. Пострадали 10 человек, которые ели консервы с тунцом или салат лобио в вакуумной упаковке.

    Ранее в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице свыше 120 человек обращались за медицинской помощью с симптомами ботулизма.


    Коментарии (6)
    17 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    Центробанк назвал новый курс доллара и евро

    Финансовый регулятор назвал официальный курс валют к рублю

    Tекст: Максим Попов

    Официальный курс юаня снизился на 3,62 копейки и составил 12,1267 рубля, говорится в сообщении Центробанка России. Одновременно с этим курс доллара уменьшился на 1,59 копейки и достиг отметки 89,0499 рубля. Курс евро, напротив, увеличился на 23,92 копейки и составил 95,3906 рубля.

    Центробанк с 13 июня начал устанавливать официальные курсы доллара и евро на основании отчетов банков и информации о внебиржевых торгах после введения санкций США против Мосбиржи. Курс юаня, как и прежде, определяется исходя из рыночных котировок на Московской бирже, передает РИА «Новости»

    Как сообщалось ранее, на фоне американских санкций акции Мосбиржи упали на 6,5%.


    Коментарии (14)
    17 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Приехавшего на тайный корпоратив Меладзе заметили в ресторане на Рублевке
    Приехавшего на тайный корпоратив Меладзе заметили в ресторане на Рублевке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певца Валерия Меладзе, покинувшего Россию, заметили в ресторане Marani на Рублевке, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал Mash, Меладзе заметили в одном из ресторанов на Рублевке. По информации источников, он специально вернулся в Россию, чтобы принять участие в тайном корпоративе. За концерт артисту заплатили 12 млн рублей, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что в ресторане Marani, где артиста видели в компании нескольких мужчин, для Меладзе организовали «королевский» прием. Специально для него музыканты заведения исполнили сет из иностранных джазовых композиций.

    «Он не просто у нас был, наши музыканты специально для него поменяли репертуар и сыграли несколько иностранных джазовых композиций. При этом объявив, что песни звучат специально для Валерия Меладзе. Меладзе песни понравились, он поблагодарил музыкантов, сказал добрые слова, но не оставил чаевых, что обидно», – рассказал один из сотрудников ресторана.

    Также мужчина отметил, что Меладзе ни с кем не фотографировался, но некоторые гости отметили в своих соцсетях, что обедали 16 июня вместе с певцом. Официально информацию о выступлении Меладзе никто не подтвердил.

    В апреле прошлого года прокуратуре Москвы поручили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ.  Напомним, Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.

    Коментарии (22)
    17 июня 2024, 19:10 • Новости дня
    Сборная Румынии разгромила команду Украины в матче ЧЕ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская футбольная сборная проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с разгромным счетом румынской команде.

    Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».

    Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.

    ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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    17 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    В МИД Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иордания были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации», заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

    Клива пояснил, что каждая делегация заранее получила коммюнике, в случае возражения против его подписания, должна сообщить принимающей стране, но Ирак и Иордания не заявляли конкретно о своем несогласии заранее, поэтому были включены в список подписавшихся, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации коммюнике.

    Ранее Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.

    Документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.

    Коментарии (10)
    17 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    Анонсирован визит Путина в КНДР

    Путин намерен посетить КНДР 18-19 июня

    Анонсирован визит Путина в КНДР
    @ Владимир Смирнов/POOl/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18–19 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент РФ Владимир Путин 18–19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Кроме того, на сайте Кремля уточнили, что двусторонние соглашения о сотрудничестве будут подписаны по итогам государственного визита Путина во Вьетнам 19–20 июня.

    Ранее поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине.

    Напомним, в мае секретарь СБ России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом.

    Коментарии (11)
    17 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    На Украине «поменяли» статус Крымского моста

    ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом

    На Украине «поменяли» статус Крымского моста
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крымский мост сейчас не имеет значения с точки зрения военной логистики, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

    По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».

    При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.

    Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».

    Коментарии (4)
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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

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    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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