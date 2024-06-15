Российские специалисты восстановили железную дорогу между Арменией и Грузией

Оверчук: Россия в короткие сроки восстановила железную дорогу между Арменией и Грузией

Tекст: Вера Басилая

Оверчук отметил, что это единственная железная дорога, которая связывает Армению с внешним миром и по которой идут поставки в страну продовольствия и топлива. По его словам, удалось избежать негативных последствий, потому что на помощь пришли российские специалисты, которые в короткие сроки вместе с армянской стороной восстановили поврежденный стихией участок полотна, передает ТАСС.

Кроме того, все финансирование аварийно-восстановительных работ взяла на себя Россия по решению руководства страны.

Оверчук добавил, что первый пробный поезд отправился по отремонтированным путям уже 14 июня, «что на одну неделю раньше ожидавшегося срока».

Между тем, в сообщении пресс-службы правительства говорится, что будут проводиться берегоукрепительные работы, которые позволят предотвратить последствия для железной дороги при разливах рек.

Напомним, что сообщение между Арменией и Грузией было нарушено из-за стихийного бедствия 25-26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении.

К восстановлению полотна российские специалисты приступили в соответствии с договоренностями Оверчука и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.