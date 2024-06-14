Путин: Участники проекта «Время героев» не должны пока возвращаться на СВО

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы ведь – организаторы этого мероприятия, Высшей школы госуправления, этой платформы «Время героев» – создали ее еще и применительно к тому, как организована работа по линии Генерального штаба. А там как сделано: полтора месяца, потом все возвращаются в войска, а через полгода – еще полтора месяца», – уточнил российский лидер, передает ТАСС.

Путин в связи с этим спросил, кто из присутствующих собирается возвращаться в войска. «Большинство», – констатировал президент. «Но все-таки это первый опыт, и отбор туда был большой. Выбор был чуть ли не из более чем двух десятков тысяч [человек]. А набрали 80 человек. И вот сейчас вы уедете… И это не обычная ситуация, не как в мирное время: уехали в войска, дистанционно продолжили обучение, потом вернулись, потом опять уехали. А вот сейчас должен начаться еще один этап – стажировка, это практически работа, получение каких-то теоретических знаний. Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь», – пояснил глава государства.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Ранее Путин от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи. Кроме того, он заявил, что в зоне СВО находятся почти 700 тыс. военнослужащих России.