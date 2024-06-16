  • Новость часаЗаложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада
    Россия впервые за два года обошла США в поставках газа в Европу
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    Макрон не заметил воюющих с Россией стран на конференции в Швейцарии
    Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы
    Зеленский пожелал зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной
    Финляндия пожаловалась на «вторжение России» во время Второй мировой войны
    Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    26 комментариев
    16 июня 2024, 12:30 • Видео

    Генсек НАТО признался в главном

    Главное
    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    Bloomberg усомнилось в способности саммита по Украине найти путь к миру
    Трамп пообещал разобраться с «величайшим торговцем» Зеленским
    Медведев назвал сюрреализмом саммит в Швейцарии
    Стали известны подробности гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР
    Суд вынес приговор виновным в групповом изнасиловании мальчика в Тыве

    Россия оказалась готова к валютным санкциям США

    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

    Инициатива Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине вызвала ответ противоборствующей стороны – государств блока НАТО. В Кремле констатировали, что реакция Запада оказалась неконструктивной. Как отмечают в экспертной среде, Запад уже проиграл, поэтому он и не мог ответить иначе. А проигрыш означает появление раскола в НАТО и в Евросоюзе. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Уникальные залежи Украины готовятся для продажи Америке

    Масштабная программа приватизации провозглашена на Украине. Среди разной мелочи типа гостиниц и ликеро-водочных заводов киевский режим готовится пустить с молотка и несколько настоящих жемчужин, поистине уникальных ресурсов. О чем идет речь и кому они в итоге, скорее всего, достанутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............