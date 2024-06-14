Путин: России нельзя почивать на лаврах, нужно сохранять темпы развития

Tекст: Дарья Григоренко

«Мировой банк поставил нас на четвертое место в мире по экономике, мы обогнали Японию. Кто бы мог подумать, правда? – напомнил российский лидер. – Главное – темпы сохранять. А то если мы будем почивать на лаврах – там все начнет меняться», передает ТАСС.

Как указал глава государства, в настоящий момент все быстро развивается – и та же Япония может начать подниматься, это высокотехнологичная экономика, современная, у них огромные преимущества. По его словам, несмотря на экономические показатели, России есть чему поучиться у японцев, например, объемам роботизации производства.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Ранее Путин заявил, что у России почти никогда не было благостных времен, но всегда были люди, которые принимали решение служить Отечеству и защищать его, не жалея себя.

