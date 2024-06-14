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Российский посол рассказал о признании разрушительной роли Запада в Латинской Америке
МИД: В Латинской Америке все чаще признают разрушительную роль Запада
Все больше стран Латинской Америки признают разрушительную роль Запада в конфликтах и открыты к дедолларизации, заявил посол России в Парагвае Александр Писарев в колонке, которая была опубликована в в газете ABC color.
По его словам, большинство стран Латинской Америки нейтральны относительно конфликта на Украине, но учитывая глобальный характер кризиса, в котором России противостоят страны «коллективного Запада, а также принимая во внимание личный опыт стран региона, столкнувшихся с западным неоколониализмом, все больше признается деструктивная роль Запада в дальнейшем обострении конфликта, передает ТАСС.
Писарев отметил также, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна – важное направление во внешней политике России, при этом сотрудничество Москвы со странами региона становится мишенью враждебной санкционной политики коллективного Запада во главе с США.
Как добавил дипломат, в регионе усиливается тенденция к укреплению политической независимости стран, также постепенно прокладывает себе путь идея дедолларизации.
«Убежден, что в Парагвае укрепляется понимание этих реалий современной геополитической ситуации, и наши двусторонние отношения выйдут на путь поступательного развития, основанного на взаимных интересах», – отметил посол.
О наплыве на Украину наемников из Колумбии сообщалось ранее. При этом отмечалось, что на Украине колумбийцы зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии.