МИД: В Латинской Америке все чаще признают разрушительную роль Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, большинство стран Латинской Америки нейтральны относительно конфликта на Украине, но учитывая глобальный характер кризиса, в котором России противостоят страны «коллективного Запада, а также принимая во внимание личный опыт стран региона, столкнувшихся с западным неоколониализмом, все больше признается деструктивная роль Запада в дальнейшем обострении конфликта, передает ТАСС.

Писарев отметил также, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна – важное направление во внешней политике России, при этом сотрудничество Москвы со странами региона становится мишенью враждебной санкционной политики коллективного Запада во главе с США.

Как добавил дипломат, в регионе усиливается тенденция к укреплению политической независимости стран, также постепенно прокладывает себе путь идея дедолларизации.

«Убежден, что в Парагвае укрепляется понимание этих реалий современной геополитической ситуации, и наши двусторонние отношения выйдут на путь поступательного развития, основанного на взаимных интересах», – отметил посол.

О наплыве на Украину наемников из Колумбии сообщалось ранее. При этом отмечалось, что на Украине колумбийцы зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии.