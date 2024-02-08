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На Западе заметили наплыв наемников из Колумбии в ВСУ
AP: Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска на фоне истощения ВСУ
Сотни отставных колумбийских военнослужащих пополняют ряды вооруженных сил Украины в качестве наемников, сообщают западные СМИ.
В публикации Associated Press говорится, что Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии. Каждый год в отставку из ВС Колумбии уходят свыше 10 тыс. военных, а сотни отправляются участвовать в боевых действиях на Украине, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Отмечается, что колумбийские наемники зарабатывают на Украине в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии.
Один из наемников с позывным Чечо рассказал AP о том, как им пришлось спасаться бегством. «Я думал, что умру. (…) Спрятаться было негде», – сказал он.
Чечо отправился на Украину в сентябре прошлого года. По его информации, его подразделение насчитывало около сотни наемников из Колумбии.
Между тем украинское посольство стало открыто набирать наемников в Париже.