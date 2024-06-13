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    Как США найдут новых солдат для войны с Россией
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
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    В Кремле заявили о способности ЦБ обеспечить стабильность на всех рынках
    Эксперт указал на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    15 комментариев
    13 июня 2024, 13:43 • Новости дня

    В Кремле прокомментировали ситуацию с Ереваном по позиции в ОДКБ

    Кремль: Москва продолжит работу с Ереваном для прояснения позиции по ОДКБ

    Tекст: Александра Юдина

    Москва будет и дальше работать с Ереваном для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российское правительство надеется, что страны в любом случае будут придерживаться партнерских и союзнических отношений, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что в этом «наверняка заинтересована и Армения».

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

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    13 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    @ Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией белорусского президента Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

    Пашинян пообещал никогда не посещать Минск и допустил изменение позиции по ОДКБ в случае, если из объединения выйдет Белоруссия или если господин Лукашенко извинится, передает «Коммерсант».

    В частности, он заявил, что один из руководителей стран ОДКБ рассказал об «участии Белоруссии в подготовке войны, поощрении победы Азербайджана».

    Премьер Армении добавил, что Ереван останется в объединении, если «Лукашенко найдет такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».

    Кроме того, Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Ранее Пашинян заявил о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности.

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    12 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях видеопоздравление с Днем России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале Медведева, демонстрируется карта России, границы которой постепенно окрашиваются в цвета российского флага, передает ТАСС. Триколор в ролике также закрашивает и территорию современной Украины вплоть до ее западных регионов.

    «С Днем России!», – говорится в сопровождающем видео сообщении.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

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    13 июня 2024, 11:54 • Новости дня
    Эксперт указал на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении

    Политолог Корнилов: Пашинян пытается силой подавить возмущение народа Армении

    Эксперт указал на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    В условиях, когда многие граждане Армении недовольны прозападным курсом премьер-министра страны, лучшим решением для республики были бы новые выборы. Однако желание Пашиняна остаться у власти привело к жесткому подавлению протестов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек.

    «Жесткая реакция силовиков на протесты объясняется желанием Пашиняна подавить справедливое возмущение народа волюнтаристскими решениями руководства Армении. В частности, намерения премьера выйти из ОДКБ, а также прозападный курс главы правительства не устраивают многих граждан страны», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «В условиях такого политического противостояния идеальным для Армении вариантом была бы отставка Пашиняна и назначение новых выборов. Это позволило бы избрать устраивающего население премьер-министра и снизить градус напряженности», – подчеркнул собеседник.

    Однако эксперт сомневается в том, что действующая власть решится на такой шаг. «Так как глава правительства взял прозападный курс, мы, скорее всего, увидим типичные для этого сценария попытки силового подавления протеста. США и ЕС закроют глаза на подобные действия руководства Армении и более того – сами будут призывать к разгону мирных демонстраций», – резюмировал Корнилов.

    В ходе столкновений между протестующими и полицией в среду вечером у здания парламента Армении в Ереване пострадал 101 человек. Среди них как участники акции, так и правоохранители. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы.

    Накануне потасовка произошла и в армянском парламенте. Между оппозиционными и провластными депутатами разгорелся конфликт после того, как премьер страны Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами. По словам главы правительства, при начале наступления Азербайджана эти военные лично звонили ему с просьбой вывезти их.

    Напомним, в понедельник лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил о намерении перекрыть проспект Баграмяна и установить палатки у здания парламента. Архиепископ призвал жителей всей страны присоединиться к акции.

    В конце мая Галстанян пригласил Пашиняна на встречу с народом. Лидер протестующих отметил, что если последний не явится, то потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью».

    Для встречи с премьер-министром Галстанян отправился к правительственной даче Пашиняна и заблокировали ее. Однако там премьер-министра страны не было. Напомним, в начале мая Галстанян объявил о начале процедуры импичмента премьера. Об этом лидер оппозиции заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на требование архиепископа уйти в отставку.

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    10 июня 2024, 16:59 • Новости дня
    В армянском парламенте не поддержали инициативу о вотуме недоверия Пашиняну
    В армянском парламенте не поддержали инициативу о вотуме недоверия Пашиняну
    @ Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Совет парламента Армении не поддержал инициативу оппозиции провести внеочередное заседание о вотуме недоверия правительству Никола Пашиняна, сообщил глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджирян.

    По его словам, парламентская оппозиция имеет право инициировать такое заседание уже 17 июня. Однако депутаты от правящей партии выразили свое несогласие, поэтому заседание, скорее всего, не состоится, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протесты против премьера Никола Пашиняна в Армении, заявил, что борьба вступает в решающую фазу.


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    13 июня 2024, 08:59 • Новости дня
    В ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек
    В ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек
    @ Vahram Baghdasaryan/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе столкновений между протестующими и полицией в среду вечером у здания парламента Армении в Ереване пострадал 101 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

    Отмечается, что пострадали как участники акции, так и полицейские. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы, передает ТАСС.

    Отмечается, что полиция для разгона протестующих использовала шумовые гранаты.

    Ранее в Ереване у здания парламента произошли столкновения протестующих против премьер-министра Никола Пашиняна с полицией, около 100 человек были задержаны.

    В среду произошла потасовка и в армянском парламенте. Драка началась после того, как Пашинян назвал нескольких генералов трусами.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    11 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дагестане собраны более 53 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска, в котором произошло массовое отравление водопроводной водой.

    «Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. К работе подключились фонды им. Али-Гаджи Акушинского, «Чистое сердце», «Инсан», различные предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона Сергея Меликова, передает ТАСС

    Напомним, что число госпитализированных в результате отравления достигло 84 человек. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода.

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    10 июня 2024, 23:11 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили урегулирование ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    На полях заседания Совета глав МИД стран БРИКС Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом объединение усилий по урегулированию ближневосточного конфликта.

    «Главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня», – сообщили в МИД России, передает ТАСС.

    Ранее Лавров отметил рост числа единомышленников Китая и России в мире. По его словам, многие страны уже выразили желание сотрудничать и с БРИКС, и с Шанхайской организацией сотрудничества.

    В рамках совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай должны усилить координацию своей внешней политики в рамках различных международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других.

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    11 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Композитор Матвиенко: Задача президентского фонда культурных инициатив – найти лучшие патриотические проекты

    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Tекст: Олег Исайченко

    Задача экспертов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) – разглядеть действительно яркие проекты и помочь им реализоваться, сказали газете ВЗГЛЯД композитор Игорь Матвиенко и дирижер Иван Рудин. Ранее были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года.

    «В этом конкурсе проведены 21 593 экспертиз, их оценивали 400 специалистов из 61 региона России. Заявки оценивали профессионалы своего дела со всей страны. Перед его итоговым заседанием прошли десять совещаний, на которых досконально рассматривалась каждая инициатива», – сказал композитор Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.

    «Мы обращали внимание на каждую деталь: смотрели, какую сумму планируют потратить заявители, изучали их опыт, рассматривали, на что именно планируется потратить деньги. Уже на экспертном совете мы перепроверяли объективность выставленных оценок, изучали проекты», – подчеркивает он.

    «Но важно понимать, что мы говорим о творчестве. Наша главная задача заключалась в том, чтобы разглядеть за цифрами и требованиями положения то, что сокрыто в проектах, их суть», – уточняет эксперт.

    «Деятельность фонда направлена, в том числе, на поддержку патриотических проектов. Сейчас в стране есть конкретный запрос на тему обращения к истокам, к народным традициям. Отличный пример – ставшая недавно популярной композиция «Матушка». Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, в которых от чистого сердца воспевается любовь к Родине», – сказал Матвиенко.

    При этом классическое и академическое искусство остаются основой культурного образования, считает дирижер и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. «Без него невозможно воспитание гармоничной личности. Очень важно на фоне поддержки современных проектов не забывать про важность развития инициатив в этой сфере. В конкурсах ПФКИ такие проекты регулярно находят поддержку. Авторы планируют достаточно большие, поэтапные форматы, включающие несколько регионов или имеющие всероссийские охваты», – отметил он.

    Во вторник были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года. Было подано более 10 тыс. инициатив. Из них отобрали 1189, которые получат финансирование на сумму около 5,5 млрд рублей. Впервые за историю конкурса в число победителей вошли представители всех 89 регионов России. Активно участие приняли и проекты из новых регионов. Из ДНР поступило 77 заявок, ЛНР – 18, Херсонской и Запорожской областей – 12 и 18 соответственно.

    Дополнительно в качестве софинансирования отобранные участники привлекут 5,8 млрд рублей, что является рекордным показателем для ПФКИ.

    Президентский фонд культурных инициатив был создан указом Владимира Путина в 2021 году. Его главная цель – поддержка творческих проектов, искусства и креативной индустрии.

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    11 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях Киева

    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях прав человека со стороны Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила с февраля 2022 года более 500 обращений о нарушениях прав человека со стороны Киева в международные органы, часть из них расследовало Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

    По ее словам, в общей сложности в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека и демократические институты прав человека было направлено более 500 обращений касательно массового нарушения Украиной прав мирных жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Как отметила омбудсмен, на многие из них ответы вообще не поступали или носили формальный характер, однако по ряду российских обращений сотрудники ООН проводили расследование.

    Ранее Москалькова предложила создать юридический механизм для привлечения иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма.

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    11 июня 2024, 09:03 • Новости дня
    В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

    Минобороны: В России объявили о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

    Tекст: Александра Юдина

    В России объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, во время учений будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения нестратегического ядерного оружия, передает ТАСС.

    Отмечается, что целью учений являются поддержание готовности личного состава и техники боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран для обеспечения территориальной целостности России и Белоруссии.

    Совместные с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии учения прошли в конце мая.

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    Как США найдут новых солдат для войны с Россией

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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