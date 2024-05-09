В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая

Tекст: Валерия Городецкая

Пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание, что Зеленский в своем обращении 9 мая не сказал о роли СССР в победе над фашизмом, но отметил важность «единения» стран Европы, передает РИА «Новости».

«Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе», – написал один из комментаторов.

Еще один читатель призвал Зеленского перестать «пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну», а другой обвинил украинского лидера в том, что тот «продолжает лгать и разжигать конфликт».

Газета ВЗГЛЯД писала, как на Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы.

