Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

Политолог Федорова: Федорищев обладает всеми компетенциями для развития Самарской области

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В этом назначении видна системность и логика. Федорищев – далеко не первый врио главы российского региона, который прошел программу кадрового резерва РАНХиГС – так называемую школу губернаторов. В целом хорошие результаты управленцев новой волны позволяют констатировать, что это действительно эффективный инструмент кадровой политики. Система отбора и подготовки высших управленческих кадров, которая сейчас сложилась в стране, хорошо себя зарекомендовала», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Федорищев производит сильное впечатление. Он будет самым молодым врио, но при этом он опытный управленец», – подчеркнула спикер.

«Что касается его управленческих компетенций, то ранее он работал в Тульской области – это регион, который находится на виду, в зоне особого внимания. И его работа на посту главы правительства была эффективной, результативной. Так что произошедшее назначение – это логичный для него карьерный рост», – резюмировала собеседница.

В пятницу в ходе рабочей встречи президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. «Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», – сказал глава государства.

Федорищев в ответ отметил, что знаком с Самарской областью по работе в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». «Самара – это очень сильный индустриальный регион. Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей», – указал он.

«Поэтому сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – добавил Федорищев.

Вячеслав Федорищев родился в 1989 году в Волгодонске Ростовской области. Окончил РАНХиГС по специальности «менеджер организации». Работал в Минэкономразвития РФ, в правительстве Тульской области, где курировал экономический блок и развитие предприятий. Кандидат экономических наук. Федорищев стал самым молодым врио главы российского региона.