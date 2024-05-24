«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.0 комментариев
Путин перед вылетом в Минск поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент Владимир Путин поздравил перед вылетом в Минск патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.
«Поздравляю вас с днем тезоименитства!» – сказал он, расцеловавшись со Святейшим. «Вам всего самого доброго! Спасибо вам большое за все, что вы делаете для народа российского», – добавил глава государства.
Патриарх сердечно поблагодарил своего гостя. «Благодарю вас за тот уровень взаимоотношений и сотрудничество, которые существуют между церковью и государством. Как я уже говорил, беспрецедентное, если сравнивать со всей российской историей», – передает ТАСС его слова.
Глава государства традиционно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в знаменательные даты его служения, например, в годовщины его интронизации 1 февраля или день тезоименитства 24 мая. Президент направляет патриарху Кириллу телеграмму или звонит по телефону. При личной встрече Путин обычно – как и в этот раз – преподносит иерарху букет белых роз.
Сейчас президент России находится в столице Белоруссии с визитом. Путин прилетел в Минск незадолго до полуночи в четверг.