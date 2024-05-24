Путин перед вылетом в Минск поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Tекст: Ольга Никитина

«Поздравляю вас с днем тезоименитства!» – сказал он, расцеловавшись со Святейшим. «Вам всего самого доброго! Спасибо вам большое за все, что вы делаете для народа российского», – добавил глава государства.

Патриарх сердечно поблагодарил своего гостя. «Благодарю вас за тот уровень взаимоотношений и сотрудничество, которые существуют между церковью и государством. Как я уже говорил, беспрецедентное, если сравнивать со всей российской историей», – передает ТАСС его слова.

Глава государства традиционно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в знаменательные даты его служения, например, в годовщины его интронизации 1 февраля или день тезоименитства 24 мая. Президент направляет патриарху Кириллу телеграмму или звонит по телефону. При личной встрече Путин обычно – как и в этот раз – преподносит иерарху букет белых роз.

Сейчас президент России находится в столице Белоруссии с визитом. Путин прилетел в Минск незадолго до полуночи в четверг.