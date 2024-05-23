Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Правительство решило внести налоговые поправки в Госдуму в весеннюю сессию
Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, сообщил, что налоговые поправки, а также поправки в бюджет будут внесены на рассмотрение нижней палаты парламента в весеннюю сессию.
Он уточнил, что на рассмотрение в Госдуму поступят также предложения в Бюджетный кодекс и поправки в федеральный бюджет, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов подвел основные итоги слушаний, проходивших в нижней палате российского парламента по вопросу установления в России более справедливой налоговой системы.