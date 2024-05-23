Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Аксенов: В Крыму террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на путях
Аксенов: В Крыму террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге
Один террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге в Кировском районе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, были задержаны и раскрыты все группы, которые совершили теракты в Крыму, а последний подорвался в Кировском районе, передает ТАСС.
Аксенов добавил, что это закономерный результат – или тюрьма, или смерть.
Ранее ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.