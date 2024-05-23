Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Песков усомнился в изменении отношений Британии с Россией после выборов
Песков усомнился в изменении отношений Британии с Россией после выборов в британский парламент
Британские политики настроены против России, поэтому Москва не ждет, что после выборов в парламент Великобритании отношения изменятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он считает, что изменения в отношениях России и Великобритании маловероятны, поскольку в британском политическом ландшафте сегодня нельзя «рассмотреть какие-то силы, которые отличались трезвым подходом», передает ТАСС.
«Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране», – сказал Песков, поясняя, что выборы ничего не изменят.
При этом выборы в парламент он назвал внутренним делом Лондона, куда Россия не вмешивается.
Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что досрочные выборы в парламент страны состоятся 4 июля.