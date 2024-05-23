Китайские войска начали учения около Тайваня

В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.11 комментариев
В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.11 комментариев
«Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?0 комментариев
Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.18 комментариев
В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси
По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.
Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.
«Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.
Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.
JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию
Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».
«Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.
Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.
В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.
МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину
По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».
Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».
Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.
В ходе штурма «Сорока» получил ранение и решил спрятаться в первом попавшемся подвале, чтобы перебинтоваться, однако там уже находились украинские солдаты, которые, увидев его, направили в его сторону автоматы, передает «Российская газета».
«За мной заскочил «Золотой». По нему выстрелили, слава богу, он остался жив. Собственно, потерял сознание, очнулся без оружия, без брони. Украинцев было семеро. Хотели они нас сдать командованию», – поделился воспоминаниями боец.
По словам «Сороки», трое украинцев ушли искать потерянную рацию, но были расстреляны своими же. В итоге в подвале остались двое бойцов ВС России и четверо военных ВСУ. «В ходе беседы было понятно, что воевать они не хотят. Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют», – рассказал военнослужащий.
«Сорока» убедил украинцев сдаться, пообещав отвести их прямо к командованию. В итоге все четверо украинцев решили не возвращаться на родину даже по обмену, чтобы вновь не оказаться на фронте.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ.
«Если кто-то хочет открыть «второй фронт», вот есть страны Прибалтики, пусть и открывают, пусть оставят Грузию в покое», – заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, ряд западных стран в последнее время проявляют к Грузии «недружественное и нездоровое отношение».
«Когда распадался Советский Союз, Грузия была первой, где народ вышел и сделал свое дело. Теперь пусть делают другие. Мы никогда не отступали, сражались, участвовали в международных миссиях. Но теперь к нам относятся недружественно», – сказал Каха Каладзе.
По его словам, критики Грузии являются людьми, которые «первыми дискредитируют Европу и европейское будущее».
«Нам сегодня нужен мир. Нам нужны друзья и партнеры, нужны здоровые отношения. К этому Грузия готова, но попытки использовать Грузию в чужих интересах, устроить здесь такую же ситуацию, как на Украине, это не получится!» – заявил мэр на заседании столичного правительства.
«Народ Грузии должен знать, кто ее любит, а кто враждует. Вражда – это когда Запад финансирует здесь революционный сценарий, финансирует вовлеченные в поляризацию организации», – сказал генсек правящей партии.
Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации
«Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.
В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.
Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.
Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.
При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.
«Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.
Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.
«Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.
По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.
Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.
Пашинян заявил в парламенте, что знает две страны ОДКБ, которые помогали Азербайджану и в боевых действиях в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.
По его словам, «эти страны создали имитацию, что помогают нам». При этом премьер не назвал их.
Ранее Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ. По его словам, Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».
Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения
По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.
Ганчев добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.
Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.
ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу
Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.
«Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.
По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.
В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.
Sun: В Харьковской области уничтожена секретная база обучения ВСУ
База находилась в прифронтовой зоне региона, там ВСУ обучали инструкторы из США и Британии, утверждает Sun, передает РИА «Новости».
Бывший британский военный Дэн Ридли заявил, что этот центр подготовки связан с украинской армией, но не финансируется киевским режимом.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО обучают военнослужащих ВСУ на Украине.
Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»
По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».
Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.
Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.
СМИ: Экс-командующего 58-й армией Попова подозревают в продаже металлоконструкций на 100 млн рублей
По версии следствия, Попов, используя служебное положение, продавал металлоконструкции, которые предназначались для строительства объектов на территории ЮВО, передает «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.
В числе сообщников Попова называют бизнесмена из Краснодарского края и офицера ЮВО.
Накануне экс-командующего 58-й армией Попова арестовали. В 2023 году Попов заявлял, что его отстранили от службы. В Кремле отказывались комментировать информацию об этом.
Ганчев: В Харьковской области освобождено 49 поселков
В Купянском районе освобождено 36 населенных пунктов, в северной части области – 13 населенных пунктов, из них восемь – в Харьковском районе, сказал Ганичев, передает ТАСС.
В последние несколько дней ВС России расширили линию боевого соприкосновения в регионе, она распространилась на восточную часть и приграничье северных районов, добавил он.
В конце прошлой недели ВС России освободили село Старица в Харьковской области.
В документе отмечается, что ООО «Америкэн Экспресс банк» разрешаются мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Учредитель кредитной организации в России – американская компания American Express.
Напомним, американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии после начала СВО.
Также отменяется вынесение штрафов за нарушение требований так называемых динамических табло – информационных экранов над дорогой, на которые выводятся переменные ограничения скорости, например, во время дождя, сообщает газета «Коммерсантъ».
В документе также появилась норма, согласно которой необходимо маркировать машины, фиксирующие нарушения ПДД, так, чтобы водители могли заранее увидеть их на дороге.
Ранее дорожные камеры Москвы начали выписывать штрафы за непристегнутых пассажиров.