На выставке «Россия» обсудили дни открытых дверей в вузах России

Ведущий – член экспертного клуба «Дигория», политолог Марта Лесюк. Участники программы обсудили дни открытых дверей российских вузов на выставке «Россия», организаторами которых являются министерство науки и высшего образования и РОЗ. С 16 по 31 мая на площадке проводится серия таких мероприятий, в которых примут участие более 80 университетов.

Камынина охарактеризовала выставку как «великое посольство» и пространство возможностей, которое создано для того, чтобы «дух патриотизма находил здесь свое выражение». Выставка, по мнению Петровой, вызывает восторг даже у тех, кто часто здесь находится.

«Выставка – подтверждение того, что невозможное возможно, и решение амбициозных задач есть в ДНК каждого россиянина. Мероприятия, которые здесь проводятся, с первых минут погружают участников в атмосферу гордости за страну», – сказала Петрова.

Она назвала российские вузы одним из драйверов регионального развития, в связи с чем их участие в работе выставки закономерно. Проведение дней открытых дверей на одной площадке, по мнению эксперта, стирает границы и нивелирует географическую удаленность учебных заведений друг от друга. Замминистра подчеркнула, что мероприятие проводится во взаимодействии с российским обществом «Знание». По словам Петровой, это один из знаковых проектов министерства на выставке «Россия».

Эксперт оценила коллаборацию общества «Знание» с образовательными учреждениями страны как пример сотрудничества просветительской организации с высшими учебными заведениями. Организация имеет региональные представительства, и большинство из них возглавляются ректорами местных вузов.

Тесное сотрудничество подтверждается многочисленными совместными проектами, конкурсами и активностями. Одним из ярких примеров совместной деятельности министерства науки и высшего образования и общества «Знание» является работа в рамках курса «Основы российской государственности» в ходе реализации проекта «ДНК России».

Для университета, по мнению Камыниной, участие в серии Дней открытых дверей является большим вызовом и большой возможностью для презентации и обмена опытом с коллегами. В частности, 27 мая МИИГАиК будет отмечать 245-летие и представит расширенную деловую, культурную и интерактивную программы, посвященные как юбилею, так и Году семьи в России.

«Для нас очень важно, что программа участия университета в Днях открытых дверей на выставке «Россия» органично встраивается в комплекс федеральных мероприятий, которые посвящены развитию высшего образования в России. Вместе с Минобрнауки, Росмолодежью, ЭИСИ, коллегами из вузов и просветительскими организациями-партнерами мы не только демонстрируем свои возможности и перспективы, но и открываем площадку для обмена экспертным опытом и диалога с абитуриентами», – заявила Камынина.