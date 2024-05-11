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    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии
    Ганчев заявил, что ВСУ не могут отступать на Харьковском направлении под натиском
    Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города в ходе СВО
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 15:48 • Новости дня

    Welt: Российские военные каждый день добивается успехов

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России активно продвигаются вперед, ежедневно добиваясь положительных результатов, заявил на немецком телеканале Welt Кристоф Ваннер.

    По его словам, Западу необходимо признать и начать прямо говорить об успехах российских военных, передает РИА «Новости».

    Также Ваннер отметил, что армия России продолжает оказывать серьезное давление на ВСУ.

    Ранее издание CNN признало, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    11 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО

    Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек

    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери украинской стороны в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек, те, кто не сдался в плен, погибают, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов.

    В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.

    Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.

    «Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.

    По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

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    11 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области.

    Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire производства Чехии, 155-мм французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».

    В плен были взяты 34 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

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    11 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

    Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

    С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Экс-полковник СБУ Стариков рассказал о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для беспилотников ВСУ

    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что используемые российскими военными «танки-мангалы» неуязвимы для беспилотников ВСУ на поле боя.

    По его словам, так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Также Стариков отметил парадоксальность того, что танки с подобной дополнительной броней показывают такую эффективность на передовой.

    Он добавил, что «танки-мангалы» стали настоящим кошмаром для украинских военных.

    Ранее бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой из-за их излишней «уязвимости».

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    10 мая 2024, 17:31 • Новости дня
    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых подходил к концу, передает RFI.

    Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

    За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

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    11 мая 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Керамик в ДНР
    Российские войска освободили Керамик в ДНР
    @ РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Керамик в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Новоалександровки, Вишневого, Карловки и Розовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ возле Очеретино, Семеновки, Соловьево, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    ВСУ за последние сутки потеряли до 390 военнослужащих, пять бронемашин, 155-мм самоходную артустановку Paladin и 155-мм американскую гаубицу М777, 155-мм британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Буковель», сообщил Конашенков.

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    11 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Ганчев заявил, что ВСУ не могут отступать на Харьковском направлении под натиском

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины окопались в населенных пунктах в Харьковской области и не могут отступить под натиском ВС России, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.

    Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

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    11 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений

    На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений

    Tекст: Александра Юдина

    Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

    По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».

    Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.

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    11 мая 2024, 11:50 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Токаревке в Херсонской области
    ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Токаревке в Херсонской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Удар по расположению украинских войск в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области нанесен, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в село Токаревка прилетело по пункту временной дислокации, там новоприбывшие готовились ко сну, когда в соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что при ударе по городу Херсону было уничтожено несколько украинских операторов беспилотников.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области.

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    11 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу при попытке высадиться на острове Нестрига в Херсонской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ, состоявшая из семи военных 123 бригады теробороны 188 батальона, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что в тот момент, когда украинские военные произвели высадку, российские военные начали работать по ним с помощью артиллерии, после этого остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где «их накрыли».

    Координатор николаевского подполья отметил, что местные жители наблюдали бой с правого берега реки Днепр.

    Ранее ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ.

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    11 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Морпехи Северного флота провели учения по форсированию Днепра

    Tекст: Александра Юдина

    Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» в Херсонской области проводит учения по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег, сообщили в Минобороны.

    Известно, что подразделения гвардейского соединения ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что тренировки максимально приближены к реальности –морпехи используют макет лодки из бревен, а каждый военнослужащий знает свою задачу и свое место.

    Так, десант занимает условный плацдарм в полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем. На каждого бойца при этом приходится порядка 30 кг груза, большая его часть состоит из оружия и боеприпасов.

    По данным оборонного ведомства, главный акцент делается на взаимодействие экипажа – каждый военный должен сохранять бдительность, оценивать обстановку и выполнять все действия в кромешной темноте.

    Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец.

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    11 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Бойцы Южной группировки ВС России за сутки уничтожили три танка Leopard

    Подразделения Южной группировки за последние сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 115-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии возле Белогоровки, Раздоловки и Победы ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, причем три из них Lepard производства ФРГ, американский бронетранспортер М113.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм американская гаубица М198, три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и четыре 122-мм САУ «Гвоздика».

    Уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция РЭБ «Нота», сообщил Конашенков.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Макеевки, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки Харьковской области и Торского ДНР. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ под Ольшаной Харьковской области.

    Противник за минувшие сутки потерял до 300 военнослужащих, танк, бронемашину, боевую машину РСЗО «Верба», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны рядом с Угледаром, Урожайным ДНР и Червоным в Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм польская самоходная артиллерийская установка Krab, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм гаубица Д-20, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ

    Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Самый эффективный способ для украинских солдат выжить – сдаться в плен, он уберег от гибели жизни огромного количества украинцев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

    Кадыров в Telegram-канале написал, что уверен в том, что спасшихся от неминуемой гибели украинцев будет больше, если украинские солдаты сдадутся и обезопасят общество от своих дальнейших преступных действий.

    Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в разговоре с пленным упоминает, что потери ВСУ приближаются к 700 тыс. человек.

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