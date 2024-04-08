Рогов: Все доказательства причастности украинских боевиков к атаке на ЗАЭС имеются

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, доказательства причастности Киева к атаке на Запорожскую АЭС имеются, и если у МАГАТЭ есть желание узнать правду, то она лежит на поверхности, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что маршрут БПЛА фиксирует система мониторинга ПВО, а компоненты дрона и использовавшаяся взрывчатка снимают все вопросы, так что определить принадлежность беспилотников легко, как бы украинские боевики не пытались дистанцироваться от ядерного терроризма.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС «безрассудной».

Напомним, госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.