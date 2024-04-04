Путин назвал основу будущего России

Эксперты назвали особенности президентского супербольшинства в России

Политологи: Президентское супербольшинство связывает объединенных одной идеей людей с разными политическими взглядами

Tекст: Олег Исайченко

Сегодня можно обоснованно говорить о сформированном президентском супербольшинстве, потому что показатели одобрения деятельности Владимира Путина в последние годы очень высоки и составляют порядка 80%. Такие данные привел Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ, ссылаясь на данные соответствующего опроса.

«Прошедшие выборы президента позволили еще раз закрепить наличие этого большинства. Что определяет прочность супербольшинcтва? Это комплексное явление, в котором есть как рациональные, так и эмоциональные факторы. Ключевой элемент – это донбасский консенсус: 68% россиян поддерживают проведение СВО. Кроме того, 83% опрошенных считают, что промежуточные итоги СВО значимы. Мы видим, что уровень поддержки крайне высок», – указал он.

Не менее важный фактор – оценка текущей ситуации в России. «71% россиян заявили о том, что в целом дела в нашей стране идут в правильном направлении. 91% опрошенных уверены, что Россия сможет преодолеть сложности, с которыми сталкивается сегодня. 77% заявляют, что Путин уверенно обеспечит стабильность в нашей стране», – добавил социолог.

«Еще один самый высокий показатель – 94% россиян заявляют, что могут себя назвать патриотами нашей Родины. Кроме того, с 2013 года в пять раз выросло количество тех, кто считает Россию великой державой», – подчеркнул докладчик.

Таким образом, высокий рейтинг Путина – это не политическая удача или случайность, а результат многолетней работы, пояснил Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. При этом президентское супербольшинство «не смешалось до однородности, оно по-прежнему многосоставное», считает эксперт.

«В эту большую группу входит множество людей с совершенно разными политическими взглядами, но они все объединены одной идеей, которую сформулировал президент: «Суверенная и сильная Россия, которая формирует свое будущее сама». Это тезис, которым Путин в хорошем смысле «подкупил» избирателей», – напомнил аналитик.

«Президентское супербольшинство – это и сторонники коммунистических идей, и приверженцы либеральной экономики. Все они пришли к выводу, что именно нынешний президент России является тем элементом, который им сейчас нужен для защиты», – добавил он.

В результате супербольшинство «отражает весь спектр мнений, которые есть у нас в стране, оно объединяет миллионы людей», согласился Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«На прошедших выборах общество показало действительно народный порыв. Конечно, люди у нас разные, но все различия ушли на второй план, а на первый вышли те вещи, которые делают нас едиными. Такое в мире редко встретишь. Если мы посмотрим на современные западные страны, то мы не увидим примеров, когда весь народ обретает свою субъектность», – отметил депутат.

Схожего мнения придерживается и Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». По словам политолога, сегодня российское общество состоит из разных групп, у которых есть определенные ценностные различия. Но для каждой из них в программе Путина нашлось свое предложение.

«У президента есть общее послание ко всем группам, близкий контакт с ними. Он ведет личное общение с представителями этих групп. Стоит отметить и еще один важный момент, раскрывающий, почему Путину, например, удалось консолидировать элиты. Сегодня общий курс элиты – отстоять свою позицию и определить свою роль. И все они нашли точки консолидации в позиции Путина», – заключил спикер.