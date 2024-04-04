Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара

Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Tекст: Денис Тельманов

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала «Крокус сити холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», – сообщил представитель силовиков ТАСС.

Он добавил, что, кроме высокой горючести, материалы обладали высокой токсичностью при горении и выделяли большое количество ядовитого дыма.



В правоохранительных органах уточнили, что сейчас изучают и анализируют информацию, документы и сертификаты соответствия на использованные в отделке концертного зала материалы.

По словам очевидцев, после поджога террористами огонь почти моментально распространился практически всю стену зала.

Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.