Конгрессмен Тейлор-Грин: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

По ее словам, США «финансирует войну», платит за нее и «продолжает ее», а также наблюдает, как ЦРУ находится «на местах, руководящих этой войной, на Украине».

«Это выходит за рамки дозволенного», – сказала она в эфире шоу журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

Тейлор-Грин также отметила, что 70% американцев, согласно недавнему опросу, не поддерживают дальнейшее финансирование Украины и хотят видеть мирное соглашение, «а не убийство большего числа украинцев и русских».

«Этому нужно положить конец», – подчеркнула конгрессмен.

Сам Карлсон также заявил, что администрация президента США Джо Байдена потратила «сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя.

Как сообщил Столтенберг перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО, Россия наступает, и Украина нуждается в большей поддержке, потому что промедление имеет последствия для ситуации на поле боя.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».

По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.