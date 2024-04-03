Мишустин: Перевозки по Севморпути установили рекорд в 36 млн тонн в год

Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.9 комментариев
Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.12 комментариев
Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.
По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».
Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.
Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.
Си Цзиньпин обозначил, что вопрос Тайваня в отношениях с США является «красной линией», передает РИА «Новости».
Председатель КНР также отметил, что Китай не будет бездействовать, если Вашингтон будет добиваться «лишения Китая его законного права на развитие».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.
Пригожин: Пугачева кошмарила шоу-бизнес и сливала неугодных артистов
Он вспомнил, что Пугачева всегда пользовалась огромным уважением в России, но ее слова о том, что «уехали самые умные», оскорбили многих людей, передает «Московский комсомолец».
«Как она может руководить процессом из Израиля? Она же претендовала на лицо № 1 этой страны», – задался вопросом продюсер.
Он также рассказал, что Пугачева «кошмарила» российский шоу-бизнес и могла «перекрыть кислород» неугодным ей артистам.
«Приходила на проект и говорила: «Я не хочу, чтобы Валерия была там». И все: у нее шли на поводу, убирали Валерию в пользу Аллы Пугачевой», – заявил Пригожин.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом. Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст.
В сообщении отмечается, что Татьяна Конюхова скончалась после продолжительной болезни, передает ТАСС.
Татьяна Конюхова известна по фильмам «Доброе утро», «Майская ночь, или Утопленница», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова». Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в сериале «Хранимые судьбой» в 2011 году.
Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова
Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».
Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.
До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.
Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии
«Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.
«У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.
Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.
Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.
Financial Times: Столтенберг предложил выделить Киеву пятилетний пакет помощи на 100 млрд долларов
Соответствующее предложение выдвинул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По данным Financial Times, в соответствии с планом, НАТО получит роль в управлении средствами, которые выделят 32 страны – члена блока.
В случае, если предложение будет принято, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группе по Украине и позволит альянсу координировать летальную поддержку Киева, поясняет издание.
Ранее Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.
Оператор платежной системы сообщил о прекращении с 5 апреля работы карт «Мир» в Киргизии
В сообщении на сайте «Элкарт» говорится, что санкции были введены министерством финансов США против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). В целях минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы «Элкарт», прекращает обслуживание карт «Мир» в своей инфраструктуре, передает ТАСС.
Ранее армянские банки прекратили обслуживание карт «Мир».
Шойгу: Адмирал Моисеев назначен главнокомандующим ВМФ России
Шойгу также сообщил, что вице-адмирал Сергей Пинчук и вице-адмирал Константин Кабанцов стали командующим Черноморским флотом и командующим Северным флотом соответственно, передает РИА «Новости».
Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. Попова (Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н. Кузнецова. В 2011 году с отличием окончил Военную академию Генштаба РФ.
В ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом. В мае 2019 года Моисеев возглавил Северный флот РФ. Удостоен звания Героя России.
Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. Окончил Нахимовское военное училище и Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. В декабре 2011 года стал командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
Константин Кабанцов родился в 1968 году в Семипалатинске (ныне – Семей) Казахской ССР. В 1990-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, в 2007-м – Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2018-м – Военную академию Генерального штаба ВС России.
Большую часть службы провел на подводных лодках Северного флота, прошел путь от командира группы штурманской боевой части атомной подводной лодки до заместителя командующего объединением.
В марте адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ, а вице-адмирал Кабанцов – врио командующего Северным флотом.
«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.
Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
«Господа французы! Господин Макрон! Уберите своих наемников с нашей святой русской земли. А иначе мы вам напомним, что такое «Березина», – приводит обращение атамана Telegram-канал «Первый казачий».
Свое обращение атаман записал в Станице Луганской (ЛНР) на фоне разрушенного украинским снарядом старинного казачьего куреня (дома). Дьяконов обвинил в его разрушении, в том числе, Францию, которая в 2014 году запустила механизм гражданской войны на Украине.
Дьяконов добавил, что в этом доме 1804 года постройки до 2014 года жили потомки донского казака Николаева, участвовавшего в Бородинском сражении, передает «Газета.ru». Также он подчеркнул, что казак Николаев вместе с другими российскими военными вступил в сдавшийся Париж в 1814 году.
Дьяконов пообещал восстановить курень и другие подобные сооружения. В том числе, силами французских военнопленных. «Учите русский язык, пригодится», – завершил свое обращение атаман.
Напомним, Эммануэль Макрон не исключил, что Франции на Украине «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».
МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».
Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.
Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.
В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники
По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».
Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.
Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.
РОС будет иметь ряд принципиальных отличий от Международной космической станции (МКС), ее ключевая особенность – открытая модульная архитектура, позволяющая продлевать срок службы станции десятилетиями, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Еще одно важное отличие – полярная орбита. Наклонение орбиты МКС составляет менее 52 градусов, а у РОС оно будет до 97 градусов. Это обеспечит обзор всей земной поверхности, включая стратегически важный для России Северный морской путь.
РОС получит высокую энергетику, что позволит испытывать и отрабатывать технологии востребованного в российской космонавтике оборудования, например, радиолокаторов и антенных систем большой мощности. В отличие от МКС, РОС сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия космонавтов.
Ранее в РКК «Энергия» сообщили, что орбита РОС позволит отправлять аппараты к Луне дважды в месяц.
Express заявила о подготовке финского городка Ивало на границе с Россией к «войне»
Как пишет Express, Ивало «готовится к войне». Рядом с ним расположена база НАТО, которую называют «Арктической Спартой». База у Ивало является одной из самых близких военных баз США к России. Еще несколько таких баз есть в Норвегии, Латвии, Эстонии, передает РИА «Новости».
Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.