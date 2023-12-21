Установлен рекорд перевозок по Северному морскому пути

«Россия укрепляет свой статус ведущей арктической державы. Развитие отечественных технологий и промышленности позволяет нашей стране эффективнее осваивать арктические территории и развивать инфраструктуру Северного морского пути», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ночь с 20 на 21 декабря в порт Мурманск дизель-электроход «Талнах» (ПАО «ГМК «Норильский никель») доставил 13 тыс. тонн груза. Именно они позволили достичь показателя 35 млн тонн. Два атомных ледокола ФГУП «Атомфлот» работают по долгосрочным контрактам с ПАО «ГМК «Норильский никель» для оказания услуг по прокладке и поддержанию каналов в ледовом припае реки Енисей от Енисейского залива до порта Дудинка, говорится на сайте Атомфлота.

В режиме видео-конференц-связи капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин доложил о текущей работе судна. «Президент России вернул нам гордость за освоение Арктики: возрождение и рекордное развитие Севморпути – важное достижение для всей страны. Строительство и ввод в эксплуатацию современных атомных ледоколов являются лучшим подтверждением лидерства России в высоких широтах. С каждым годом увеличивается состав флота предприятия. Моряки атомного ледокольного флота выполняют поручения президента и готовы к решению новых амбициозных задач», – сказал капитан.

Отмечается, что госкорпорация «Росатом» более чем в пять раз улучшила рекорд, установленный СССР в 1987 году (6,8 млн тонн). В марте 2008 года предприятие «Атомфлот» вошло в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». По итогам 2008 года грузоперевозки в акватории Северного морского пути превысили исторический минимум и вышли на показатель 2,22 млн тонн, а уже в 2016 году впервые превышен рекорд СССР – 7 млн тонн.

С 2018 года, когда Росатом был определен инфраструктурным оператором СМП, грузопоток по СМП вырос почти в два раза. В 2022 году грузопоток составил 34 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем целевой показатель федерального проекта.

При этом в уходящем 2023 году госкорпорация «Росатом» совместно с рядом крупнейших отечественных грузоотправителей (Газпром нефть, Роснефть, Лукойл, Суэк и ЕвроХим) организовали перенаправления части грузов, которые ранее транспортировались из портов Северо-Запада России в Китай через Суэцкий канал, на Восток через СМП.



Всего было перенаправлено около 2 млн тонн нефти и железнорудного концентрата. Данный результат показывает востребованность СМП для транзитных грузоперевозок, включая международные, и это направление планируется развивать как одно из наиболее перспективных. Необходимо отметить, что по результатам 2023 года будет достигнут новый рекорд транзитных грузоперевозок по СМП, при этом уже сейчас транзитные перевозки достигли наибольшего значения за всю историю СМП – в 2,127 млн тонн.