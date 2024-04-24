ЭКБ Ростеха собрался заменить импортные аналоги в приборах радиолокации

ЭКБ Ростеха заменит импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, «Росэлектроника» представляет на выставке «Связь-2024» образцы перспективной электронной компонентной базы, созданной в рамках программы импортозамещения, которые могут применяться в телекоммуникациях, радиолокации, авиации, машинном зрении системах криптозащиты и лазерной дальнометрии, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что входящее в состав холдинга предприятие «Оптрон» показывает на выставке линейку диодов различных типов в корпусе для поверхностного монтажа. Они используются в составе радиодальномеров и радиовысотомеров, радиостанций, маршрутизаторах доступа, в аппаратуре шифрования сигналов, бортовом оборудовании летательных аппаратов и радиолокационных станциях. Кроме того, предприятие также представляет лавинные фотодиоды на основе кремния и арсенид галлия-индия, которые применяются в оптоволоконной телекоммуникации, машинном зрении и лазерной дальнометрии.

Кроме того, концерн «Созвездие» показывает на выставке серийные образцы гражданских радиостанций стандарта DMR, которые могут выполнять отправлять текстовые сообщения, голосовые вызовы, контролировать состояние и положение раций, отслеживать координаты абонентов. Они имеют радиус действия до 30 км, защищены от прямого прослушивания, встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и акселерометр.

Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) освоил производство полимерных диэлектриков, которые могут использоваться при создании космической техники.