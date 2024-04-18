Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития

Депутат Матвейчев: Главы регионов Андрей Чибис и Сергей Аксенов зарекомендовали себя в качестве эффективных управленцев

Tекст: Олег Исайченко

«Сергей Аксенов и Андрей Чибис зарекомендовали себя в качестве крайне эффективных руководителей. На их срок выпало немало испытаний. Пандемия, экономические санкции, начало СВО – каждое из этих событий требовало особой компетенции от глав регионов», – сказал Олег Матвейчев, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Однако сейчас можно с уверенностью заметить: Республика Крым и Мурманская область не просто продемонстрировали стабильность, но и сумели найти качественно новые пути развития. Оба региона преобразились в лучшую сторону, и в этом, конечно, имеется огромная заслуга действующих глав субъектов», – отмечает собеседник.

«Аксенов провел интенсивную работу в туристическом секторе Крыма. Несмотря на отсутствие авиасообщения, полуостров не потерял привлекательность для гостей из других уголков России. Строительство новых туробъектов не прекращается ни на минуту», – акцентирует Матвейчев.

Депутат напомнил, что Крым находится вблизи к линии фронта, регион обстреливают. Но, несмотря на усилия ВСУ, остановить развитие полуострова не получилось. Местные жители ценят деятельность главы республики и активно поддерживают все его начинания, говорит депутат.

«Андрей Чибис также может похвастаться выдающимися успехами. Вместе со своей молодой командой он сумел оживить Мурманскую область. Долгое время в экономике региона наблюдался застой, сейчас же здесь реализуются масштабные и интересные проекты», – подчеркивает собеседник.

«Свой потенциал серьезно наращивает промышленность. Рыбная отрасль претерпела процесс дебюрократизации. Все больше клиентов из других краев России становятся заинтересованными в покупке местных морепродуктов. Чибис активно внедряет инновационные практики управления, что благоприятно сказывается на взаимодействии областного центра и районов», – считает он.

«Таким образом, в решении Владимира Путина поддержать выдвижение обоих глав региона на новый срок нет ничего неожиданного. Президент всегда чутко относится к кадровой политике. Если главы регионов показывают качественный результат, им нужно дать возможность развить достигнутые результаты. Власть и общество безоговорочно оценили труд Аксенова и Чибиса на пять баллов», – резюмирует Матвейчев.

Ранее состоялись встречи Владимира Путина с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обоих президент поддержал на предстоящих выборах в сентябре и пожелал их кампаниям удачи.

Аксенов поделился с главой государства экономическими успехами полуострова. «Мы двигаемся вперед. За десять лет валовый региональный продукт подрос: в 2023 году он составил 705 млрд рублей, что в 3,7 раза выше, чем по сравнению с 2014. Я в принципе все цифры буду приводить по итогам десятилетия. Собственные доходы у нас выросли с 18 млрд в 2014 до 103 млрд по 2023, то есть более чем в пять раз», – цитирует его официальный сайт Кремля.

Значительны и сельскохозяйственные успехи республики. Объем производства молочной продукции увеличился в 4,2 раза. За прошлый год было собрано 2 млн тонн всех видов зерновых. В сфере энергетики было выполнено 13,5 тыс. подсоединения домов к сетям газоснабжения, еще 5 тыс. планируется снабдить в 2024.

Встреча с Андреем Чибисом началась с того, что Путин поинтересовался здоровьем губернатора. Напомним, в начале апреля на главу Мурманской области было совершено покушение, в результате которого Чибис был госпитализирован. Он ответил, что до сих пор восстанавливается, но уже находится в «рабочем режиме».

Чибис также отчитался в ходе исполнения плана «На Севере – жить!». По его словам, впервые за 33 года в регионе удалось добиться миграционного прироста. «Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тыс. Если брать 2017 год, то это рост на 40%», – цитирует губернатора в другом материале сайт Кремля.

Кроме того, регион стал лидером среди арктических территорий в нашей стране по объему вложенных инвестиций. Данный показатель составил один трлн 200 млрд рублей.