В США указали на последствия после снижения возраста мобилизации на Украине

NYT: Украина из-за снижения возраста мобилизации рискует уничтожить целое поколение молодых мужчин

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, Украина столкнулась с серьезной демографической проблемой: численность молодых мужчин, составляющих костяк армии, крайне мала. Это связано с резким снижением рождаемости в 1990-е годы, когда в стране царила неуверенность в завтрашнем дне, передает РИА «Новости».

По мнению заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна, эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение населения».

Издание подчеркивает, что решение Зеленского о призыве в армию мужчин с 25 лет может привести к дальнейшему сокращению и без того немногочисленного поколения украинцев.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата.

Ранее на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Зеленский также подписал закон о ликвидации статуса «ограниченно годен» по отношению к воинской службе.

