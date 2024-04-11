  • Новость часаМинобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    Над зданием посольства Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    Роскосмос: Пуска «Ангары-А5» с Восточного ждала вся страна
    Уничтожена крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС
    Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье
    ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам-владельцам ЗРК Patriot
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    9 комментариев
    11 апреля 2024, 14:18 • Новости дня

    В США указали на последствия после снижения возраста мобилизации на Украине

    NYT: Украина из-за снижения возраста мобилизации рискует уничтожить целое поколение молодых мужчин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские СМИ выразили обеспокоенность тем, что принятие закона о снижении возраста мобилизации на Украине может привести к уничтожению целого поколения молодых украинцев.

    Как пишет The New York Times, Украина столкнулась с серьезной демографической проблемой: численность молодых мужчин, составляющих костяк армии, крайне мала. Это связано с резким снижением рождаемости в 1990-е годы, когда в стране царила неуверенность в завтрашнем дне, передает РИА «Новости».

    По мнению заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна, эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение населения».

    Издание подчеркивает, что решение Зеленского о призыве в армию мужчин с 25 лет может привести к дальнейшему сокращению и без того немногочисленного поколения украинцев.

    Напомним, Верховная рада Украины в четверг приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата.

    Ранее на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Зеленский также подписал закон о ликвидации статуса «ограниченно годен» по отношению к воинской службе.

    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Коментарии (31)
    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

    Коментарии (29)
    10 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    @ АР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ перебрасывают резервы в район Работино, к северу от поселка, сказал Рогов ТАСС. Он предположил, что переброска может быть связана с возобновлением атак и контратак на этом направлении. Вместе с тем эти силы могут использовать для укрепления обороны.

    Пока ВСУ активно занимаются подготовкой оборонительной линии у города Орехова и поселка Малая Токмачка. Туда стянута масса техники и строителей.

    До этого Рогов сообщал, что армия Украины каждый день теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники.

    Коментарии (3)
    11 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency,Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для главы американского государства лучший способ унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе – способствовать согласию Конгресса США на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон экс-президенту США Дональду Трампу.

    Как пишет Washington Post, Кэмерон сказал Трампу, что всем будет выгодно, если Украина окажется к концу 2024 года в сильной позиции, а Россия – в слабой. При этом Кэмерон, оценивая ответ Трампа, сказал, что даст тому возможность «говорить за себя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кэмерон встретился с Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО.


    Коментарии (13)
    10 апреля 2024, 17:32 • Новости дня
    Украина вошла в тройку стран с самой низкой рождаемостью в мире

    На Украине достигнут минимум по рождаемости за последние 300 лет

    Украина вошла в тройку стран с самой низкой рождаемостью в мире
    @ Thomas Jentzsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Число детей, родившихся на Украине, достигло рекордно низких значений за последние 300 лет, в 2023 году в стране родилось 187 тыс. детей. На данный момент Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире.

    При этом в 1719 году, когда население в современных границах Украины составляло только 5,7 млн человек, рождалось около 280 тыс. детей, пишет украиское издание «Страна», ссылаясь на подготовленную Министерством соцполитики Украины стратегию демографического развития.

    Как отмечается в этом документе, в 2021 году коэффициент рождаемости на Украине был 1,16. А во время проведения СВО опустился ниже 1%. По оценке издания, это 0,8–0,9%. Это не только ниже нормы естественного воспроизводства (2,1–2,2), но и существенно ниже локального максимума на Украине в 2012 году (1,53).

    На данный момент Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире – сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77).

    Коментарии (31)
    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2024, 03:05 • Новости дня
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления. На вопрос о том, включает ли этот план разрушение Крымского моста в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Он заявил: «Мы очень этого хотим». Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты», в том числе аэродромы, с которых вылетают для атак военные самолеты, и другие мосты, по которым транспортируют вооружение.

    Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что Крымский мост «хорошо защищен». Британские СМИ сообщили, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост.

    Коментарии (34)
    10 апреля 2024, 20:30 • Новости дня
    Захарова: Киев «украинского писателя» Булгакова быстро превратил в «украиноненавистника»
    Захарова: Киев «украинского писателя» Булгакова быстро превратил в «украиноненавистника»
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Русофобы на Украине превратили считавшегося Киевом ранее «украинского писателя» Михаила Булгакова в «лютого украиноненавистника» из-за того, что он думал, говорил и писал по-русски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила, как в феврале 2021 года Зеленский цитировал Булгакова, опровергая фейк о запрете продажи книг писателя. «Зеленский называл тогда Булгакова «украинским писателем», которого, как и украинские территории, Киев никому «не собирался отдавать или дарить», – отмечает представитель МИД.

    По ее словам, «разворот» против Булгакова в Киеве произошел из-за того, что русофобской Украине не нужен писатель, который говорил и писал по-русски.

    «А нынешней русофобской Украине такого не надо. Поэтому из, как его еще недавно объявили, «украинского писателя» быстро превратили в «лютого украиноненавистника» и «выразителя имперского мировоззрения», – написала Захарова.

    Ранее сотрудники музея Михаила Булгакова в Киеве обвинили экспертов Института национальной памяти Украины (ИНП) в «некомпетентности» из-за объявления писателя «украинофобом».

    ИНП назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом» из-за того, что хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

    Коментарии (7)
    10 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В ВСУ освобождение женщин от мобилизации назвали «старомодным подходом»

    В ВСУ призвали украинских женщин быть готовыми к мобилизации

    В ВСУ освобождение женщин от мобилизации назвали «старомодным подходом»
    @ Vincenzo Circosta/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям, освобождение женщин от мобилизации является «старомодным подходом», от которого надо отказаться, заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева.

    Как заявила Григорьева в интервью британской газете The Times, конституция гласит, что долг каждого украинца – защищать свою родину, поэтому справедливо, чтобы женщины тоже служили, передает ТАСС.

    В качестве примера Григорьева привела Израиль, где женщины подлежат призыву. «Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще придерживаемся менталитета старой школы. <…> Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это означает подготовку как мужчин, так и женщин к войне», – подчеркнула она.

    Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес в итоговую редакцию законопроекта об ужесточении мобилизации пункт ограничения права на вождение для тех, кто уклоняется от военной службы.

    Коментарии (24)
    10 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли продвинуться вперед на Авдеевском и Донецком направлениях, заняв более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ у Красного, Новокалиново, Клещеевки, Нового и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении отражены четыре контратаки подразделений 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Выемки, Победы и Красногоровки (ДНР).

    Украинская сторона потеряла до 360 человек, два американских БТР М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, британская САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.

    Там ВСУ потеряли до 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР. Отражены две контратаки у Никольского в ДНР.

    За сутки ВСУ потеряли там до 115 человек, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    На Купянском направлении группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и отразила контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 20 человек, танк, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны у Работино (Запорожская область), Михайловки и Ивановки (Херсонская область).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 65 человек, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Коментарии (8)
    11 апреля 2024, 02:36 • Новости дня
    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot

    Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» при попытке получить у Запада ЗРК Patriot

    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot, теперь он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Кулеба не понимает, почему некоторые страны не могут передать Украине хотя бы одну из своих систем Patriot – по версии Киева, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных ЗРК.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Кулеба отказался верить, что «во всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot», передает ТАСС.

    Кулеба сказал, что «бьется головой об стену, хотя как дипломат должен был бы разбирать ее по кирпичику», он «не понимает, почему этого не происходит».

    Министр пошутил, что «самыми удачливыми» на встречах с ним считает представителей государств, у которых просто нет Patriot, остальные «чувствуют себя некомфортно».

    Напомним, Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Украина «отчаянно просит» срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot.

    Коментарии (6)
    11 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Политолог Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Угрожая «испортить отношения», Кулеба пытается заставить другие страны поставить ВСУ ЗРК Patriot. Кроме того, за его спиной могут стоять США или Британия, которые заинтересованы в подобных поставках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» и о готовности «испортить отношения» с другими странами ради Patriot.

    «Это типичный пример дипломатии современной Украины. Сначала ее руководство просит оружие якобы «по-хорошему», а потом начинает требовать «по-плохому». И в этой логической цепочке угрозы Кулебы смотрятся вполне органично, особенно на фоне поведения украинских послов в странах Европы. Достаточно вспомнить Андрея Мельника, назвавшего канцлера Шольца «ливерной колбасой», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «С прикладной точки зрения это заявление, разумеется, направлено на выбивание денег и оружия у других стран. Потенциальными жертвами украинской дипломатической агрессии имени Кулебы могут стать любые страны, которые имеют на своем вооружении ЗРК Patriot. Не повезет ряду европейских и азиатских государств, например, Германии, Нидерландам, возможно Саудовской Аравии. Офис Зеленского придерживается логики, что если кто-то не воюет, то должен отдать свои комплексы ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Исключением из этого списка могут стать лишь США. Полагаю, что угрозы Кулебы связаны с желанием Вашингтона или Лондона надавить на другие страны, чтобы последние поставили Украине ЗРК. Тем более Соединенные Штаты прямо заинтересованы в дополнительных заказах на новые зенитные комплексы от государств, отправивших свои Patriot ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Полагаю, что Украина, особенно если подобное заявление было согласовано с США или Британией, может получить Patriot. Однако такое поведение еще больше дискредитирует офис Зеленского в глазах других стран. Кроме того, это давление отрицательно скажется на желании государств поставлять оружие ВСУ в дальнейшем», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    В конце марта Кулеба уже сообщал, что у стран Запада есть возможность передать ВСУ новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение там не принимают. Он отмечал, что Украина продолжает переговоры с другими государствами относительно поставок комплексов.

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, отмечал, что Украина «отчаянно просит» Евросоюз срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Чиновник пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны объединения поднять вопрос о поставках ЗРК для ВСУ.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Командующий ВСУ заявил, что армия держит оборону из последних сил

    Tекст: Александра Юдина

    Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль с трибуны Верховной рады заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил.

    Видеофрагмент его выступления с информацией о «последних силах» ВСУ опубликовал депутат парламента Жан Беленюк, передает ТАСС.

    Также Содоль призвал парламент принять законопроект об ужесточении правил мобилизации, так как «нужны люди для армии».

    Верховная рада Украины в четверг приняла закон об ужесточении мобилизации. Граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Также в киевском командовании заявили, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям.

    На западе Украины тем временем люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». А на границе Украины и Румынии установили колючую проволоку для борьбы с уклонистами, которые пытаются переплыть реку Тису.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

    Коментарии (3)
    11 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По объектам украинского топливно-энергетического комплекса нанесен массированный удар высокоточным оружием, сообщило российское министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные объекты поражены, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

    Отмечается, что эти удары стали ответом на попытки киевского режима навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

    Коментарии (8)
    10 апреля 2024, 19:15 • Новости дня
    При атаке украинского дрона в Курской области погибли двое детей

    Старовойт: При атаке украинского дрона в Курской области погибли двое детей и взрослый

    При атаке украинского дрона в Курской области погибли двое детей
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник в среду атаковал гражданский автомобиль в Курской области, погибли три человека, включая двух детей, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на машину в поселке Апанасовка Кореневского района, в машине были три человека, они погибли, указал Старовойт в своем Telegram-канале.

    В числе погибших – двое несовершеннолетних. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Ранее дрон в Курской области сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода, после этого там начался пожар.

    Коментарии (9)
    Главное
    Пресечена подготовленная британцами высадка украинской ДРГ на Тендровскую косу
    Командующий ВСУ заявил, что армия держит оборону из последних сил
    Опубликован архив ФСБ о диверсиях нацистов в тылу Красной армии
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Медведев назвал абсолютным злом призывы Байдена о помощи Киеву
    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана по Израилю
    Первая женщина космонавт Белоруссии получила звание Героя

    Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир

    Минсельхоз составил рейтинг из 10 главных российских регионов, которые внесли основной вклад в экспорт российского продовольствия. В тройке бессменных лидеров – Ростовская область и Краснодарский край, которые еще в советское время считались «житницей» России. Однако в рейтинге есть такие неожиданные на первый взгляд лидеры по экспорту продуктов питания, как Москва, а также новички. Кто обеспечивает доходы России от экспорта продовольствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

    Ровно восемьдесят лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер

    Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине принят Радой спустя два дня обсуждений. В общей сложности депутаты предлагали свыше 4 тыс. поправок к документу, что и стало причиной промедления. В чем заключаются особенности закона и как его принятие скажется на ходе СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............