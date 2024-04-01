Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль
Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль нежеланием президента создавать пробки
Глава российского государства Владимир Путин в некоторых случаях приезжает поздно вечером в Кремль, чтобы не создавать пробки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя сообщения о том, что Путин приехал в воскресенье в Кремль около 23.00 мск, отметил, что президент иногда так делает, передает ТАСС.
В случае, когда глава государства предполагает на следующий день работать в Кремле, как в этот понедельник, то Путин предпочитает приезжать в Кремль вечером, когда «не такое напряженное движение» на дорогах.
Путин не хочет создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, по этой причине он приехал накануне вечером в Кремль.