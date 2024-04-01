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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украина стала «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    22 комментария
    1 апреля 2024, 12:24 • Новости дня

    На «Разговорах о важном» поговорили о здоровом образе жизни

    На традиционном уроке «Разговоры о важном» обсудили здоровый образ жизни, к слушателям обратился двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

    Урок получил название «Россия – здоровая держава», в рамках него внимание школьников и студентов колледжей обратили на ответственное отношение к своему здоровью. Также им рассказали о достижениях российской медицины.

    Траньков рассказал слушателям о важности здоровья, о том, как вести здоровый образ жизни, а также раскрыл секреты заботы о своем здоровье.

    «Дисциплина она очень важна в вопросах здоровья. Если есть режим, то и для здоровья это тоже очень полезно. Прививайте себе режим с детства», – сказал тренер Траньков.

    Среди важных привычек для здоровья он отметил поддержание личной гигиены, уделение времени на прогулки и умеренные физические нагрузки.

    В ходе занятия школьники обсудили с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, что у человека должна быть сформирована культура здоровья, ведь осознанное отношение к своему физическому и душевному самочувствию.

    31 марта 2024, 18:31 • Новости дня
    NYT раскрыла детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова

    СМИ раскрыли новые детали о смерти в Испании перебежчика Кузьминова

    NYT раскрыла детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова

    Tекст: Ольга Иванова

    Перебежчик из России Максим Кузьминов был убит двумя профессиональными киллерами, которые выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине, сообщает газета New York Times.

    По данным издания, ликвидаторы подкараулили Кузьминова возле его дома в Испании. Они окликнули его и открыли огонь. Несмотря на ранения, Кузьминов пытался убежать, но убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело, пишет New York Times.

    На месте происшествия были найдены гильзы от 9-мм патронов от пистолета Макарова. Издание отмечает, что убийство Кузьминова было совершено «профессионально», а киллеры «быстро исчезли».

    Источники NYT в правоохранительных органах Испании сообщили, что Кузьминов вел «нескромную жизнь», часто ходил по барам. В то же время, по словам украинских чиновников, незадолго до смерти Кузьминов связался со своей бывшей девушкой, находящейся в России, и якобы пригласил ее в Испанию. Источники NYT назвали его поступок серьезной ошибкой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.

    Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    31 марта 2024, 20:47 • Новости дня
    Железную дорогу в новых регионах России в Киеве сочли «серьезной проблемой»

    Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой» для Киева. Отметим, что Буданов внесен в список террористов и экстремистов.

    Буданов, обвиняемый в России в причастности к терактам, заявил, что восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом представляет «серьезную проблему» для Украины, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что намерен «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как «в принципе» имеется соответствующий опыт.

    Напомним, глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

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    31 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    МИД: Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка

    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России, сообщили в ведомстве.

    Москва передала Киеву требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). МИД требует арестовать и выдать России всех причастных к данным терактам лиц, говорится на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, он ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста.

    В ведомстве указали, что теракт в «Крокус Сити Холле» не первая террористическая атака против России. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.

    Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Напомним, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта.

    Также Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам на военкора Владлена Татарского, бывшего депутата Верховной рады Илью Киву и покушению на российского писателя Захара Прилепина.

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    31 марта 2024, 16:37 • Новости дня
    В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что освобождение Одессы от украинской власти является ключевым фактором для обеспечения безопасности юга России.

    Константинов подчеркнул, что Одесса имеет историческое значение для России, так как была основана ей и всегда являлась русской территорией. Он также отметил, что именно с территории Одессы украинские силы ведут обстрелы Крыма ракетами и дронами, а также засылают диверсионные группы, передает РИА «Новости».

    Глава крымского парламента выразил уверенность, что в Одессе живут люди, не поддерживающие украинский национализм и нацизм, навязанные киевским режимом.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

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    1 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
    Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия готова к любому развитию событий, если НАТО решится на отправку своих военных на Украину.

    «Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием «табу» на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Гаврилов напомнил о словах президента Владимира Путина, что у России не будет «красных линий» в отношении стран, которые не будут их учитывать в своих отношениях с Москвой.

    Он также подчеркнул, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь внимание от коррупции в Киеве. По его словам, НАТО хочет отвлечь внимание своих граждан от бессмысленных трат на Украину и «прогреть» общественное мнение в пользу увеличения военных расходов.

    Он также подчеркнул, что НАТО возводит новый «железный занавес» в Европе, но «отсидеться» за спиной США и Брюсселя не получится – всем придется отвечать за ущемление безопасности России.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.

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    1 апреля 2024, 05:21 • Новости дня
    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине

    В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие

    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский конгрессмен Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.

    Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.

    США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.

    Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

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    31 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия РДК

    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия членов ячейки РДК (организация признана террористической и запрещена на территории России) выгодны Киеву.

    Как сказал Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала «Рада», сегодня Украине очень выгодны действия РДК, поскольку они отвлекают силы ВС России на фронте, но действовать они способны только в приграничных зонах и «не смогут с оружием дойти до Москвы», передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, заявил, что ВС России нанесли удар по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Были уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России).

    До этого польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК.

    Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предателей России ждет наказание без срока давности.

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    1 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

    По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».

    Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».

    По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».

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    31 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики
    Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    По итогам 2023 года российская экономика заняла пятое место среди стран G20 по темпам роста, увеличившись на 3,6%, следует из данных национальных статслужб.

    Отмечается, что рост полностью компенсировал спад 2022 года на 1,2%, передает РИА «Новости».

    Лидером по темпам роста стала Индия (7,3%), за ней следуют Китай (5,2%) и Индонезия (5,1%). В G7 темпы роста замедлились, особенно в Великобритании (до 0,1%), Италии (до 0,9%), Франции (до 0,9%) и Канаде (до 1,1%).

    Спад ВВП зафиксировали Аргентина (1,6%), Саудовская Аравия (0,8%) и Германия (0,3%). В Мексике, Австралии и Южной Корее рост замедлился, но остался положительным.

    В ЕС темпы роста снизились до 0,4%. Входящие в БРИКС Бразилия и ЮАР продемонстрировали рост экономик (2,9% и 0,6% соответственно).

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики.

    1 марта политолог Вячеслав Данилов рассказал, что Россию ожидает длительный период роста экономики и развития промышленности.

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    31 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Британские военные начали тренировать хаски для возможного противостояния с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    В Великобритании создан отряд Whisky Squadron, который использует хаски для работы в условиях экстремального арктического холода, сообщает Daily Mail.

    Отряд входит в состав ВМС Британии и его задача – снабжать боеприпасами и продовольствием войска, действующие в арктических условиях. Отмечается, что британские военные тренируют собак породы хаски на случай возможного противостояния с Россией в Арктике, передает РИА «Новости».

    Британские военные тренировались с собаками в Норвегии, где отрабатывали навыки выживания и боевых действий в Арктике, а также учились кататься на лыжах с грузами.

    Создание отряда Whisky Squadron происходит на фоне заявлений о том, что Британия не продержится и пары месяцев в случае войны с Россией.

    Ранее СМИ сообщали, что британские военные чиновники, включая замначальника штаба Роберта Магоуэна, признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.

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    1 апреля 2024, 06:58 • Новости дня
    Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко

    Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

    Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко
    @ Media Inform/YouTube

    Экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены», российский актер и сценарист Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни.

    «Ушел Светослав Пелишенко, – передает РИА «Новости» сообщение кинокритика Сусанны Альпериной. «Умный, талантливый, порядочный», – описала она его.

    Причина и обстоятельства смерти Пелишенко пока не известны.

    Светослав Пелишенко был капитаном команды Одесского госуниверситета, которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве. Был одним из авторов программ «Песня года», «Субботний вечер», «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», мюзиклов и шоу.

    Его фильмография насчитывает несколько работ, в том числе эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».

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    1 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    По иску об изъятии имущества «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей

    По иску ГП об изъятии «Макфы» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей

    По иску об изъятии имущества «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Общая сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

    Арест наложен в рамках иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Генпрокуратура считает, что Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий, используя для этого своих родственников, передает ТАСС.

    Ответчиками по иску привлечены Юревич, Белоусов, их супруги, а также 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых их дети, зятья и другие родственники.

    Так, по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка» и других.

    Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.

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    31 марта 2024, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием  и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, передает ТАСС. Там добавили, что в результате удара нарушена работа предприятий ОПК . Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    1 апреля 2024, 08:34 • Новости дня
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) попала в больницу, когда узнала о теракте, сообщила одна из соседок родителей террориста.

    Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.

    Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.

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    1 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские десантники заняли лесополосу к востоку от лиственного леса и подошли к Часову Яру на расстояние 650 метров, сообщают военкоры.

    К городу приближается 98-я ивановская дивизия ВДВ, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск.

    Коментарии (11)
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