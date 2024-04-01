На «Разговорах о важном» поговорили о здоровом образе жизни

Урок получил название «Россия – здоровая держава», в рамках него внимание школьников и студентов колледжей обратили на ответственное отношение к своему здоровью. Также им рассказали о достижениях российской медицины.

Траньков рассказал слушателям о важности здоровья, о том, как вести здоровый образ жизни, а также раскрыл секреты заботы о своем здоровье.

«Дисциплина она очень важна в вопросах здоровья. Если есть режим, то и для здоровья это тоже очень полезно. Прививайте себе режим с детства», – сказал тренер Траньков.

Среди важных привычек для здоровья он отметил поддержание личной гигиены, уделение времени на прогулки и умеренные физические нагрузки.

В ходе занятия школьники обсудили с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, что у человека должна быть сформирована культура здоровья, ведь осознанное отношение к своему физическому и душевному самочувствию.