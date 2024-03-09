Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

Зеленский захотел избавиться от Кулебы

Украинские СМИ: Зеленский захотел избавиться от Кулебы

Tекст: Ольга Иванова

Источник сообщил, что у офиса президента много вопросов к Кулебе. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, у властей накопилось много претензий, передает ТАСС.

По информации украинского издания, Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Источник издания также сообщил, что вероятным кандидатом на пост главы МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.