Кадыров назвал чушью сообщения западных СМИ о «черных рынках пленных» в России

Tекст: Ольга Никитина

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что ни в Чечне, ни вообще в России нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним.

«Такая практика существовала лишь в пресловутой беззаконной Ичкерии, которую поддерживали и о которой все еще грезят Украина и Запад», – указал он.

Ранее британская газета The Times написала, что некий украинский военный Вячеслав Левицкий вернулся из российского плена, так как якобы был продан на черном рынке.

Глава Чечни сообщил, что Левицкого обнаружили раненым и брошенным сослуживцами. Его с обмороженными руками доставили в республику, где бойцу оказали медицинскую помощь. Из-за гангрены медикам пришлось ампутировать украинцу конечности, рассказал Кадыров.

Западные же СМИ, по его словам, пишут о том, что находящегося при смерти Левицкого якобы у кого-то «выкупили», затем привезли в Грозный, «отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца». «Этой откровенной чушью они кормят свою аудиторию», – подчеркнул Кадыров.

Получивший лечение Левицкий, а вместе с ним еще двое боевиков были переданы украинской стороне. В Россию взамен вернулись трое российских бойцов. До своей передачи украинской стороны Левицкий благодарил Россию за спасение своей жизни, сообщил Кадыров, выложив соответствующее видео.

Процедура обмена, как подчеркнул Кадыров, проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России.