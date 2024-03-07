Полянский назвал правдивой информацию CNN о Часовом Яре

Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия

Политолог Скачко: Вмешательство Зеленского в военный конфликт в Судане – это авантюра

Tекст: Илья Абрамов

«Я готов поверить в то, что Зеленский послал военных в Судан, ведь уже был случай, когда контингент ВСУ отправляли в Ирак. Кроме того, в 2008 году, когда у власти в Киеве был Ющенко, на Украине снимали с боевого дежурства комплексы ПВО и передавали их Грузии. Поэтому совершать действия, направленные против России, за рубежом даже в ущерб собственному государству – это нормальное для них поведение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Для нынешнего решения у Зеленского может быть несколько причин. В первую очередь, это деньги и русофобия, которую также легко конвертировать в финансы. Он хотел показать, что бьется с Москвой по всему миру, поэтому ему нужны деньги и оружие. Также не стоит исключать, что ВСУ могут начать выполнять задания западных стран по всему миру, чтобы получить дополнительные средства», – отмечает собеседник.

«Еще один фактор, который мог сыграть роль при принятии решения, – приобретение украинскими военными навыков. Еще Кучма, когда отправлял контингент в Ирак, говорил, что бойцам нужно заработать опыт и деньги. Но так или иначе, такие операции очень рискованны и, повторюсь, Зеленский больше потеряет от этой авантюры, чем приобретет», – пояснил Скачко.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР).

Отмечается, что летом минувшего года повстанческие силы окружили главу суданского переходного Суверенного совета и главкома вооруженных сил Абделя Фаттаха аль-Бурхана в столице страны. Поэтому он якобы обратился за помощью к Владимиру Зеленскому.

Украина приняла просьбу о помощи, так как Абдель Фаттах аль-Бурхан после начала специальной военной операции якобы тайно поставлял Зеленскому оружие. Через несколько недель после обращения первые подразделения сил специальных операция ВСУ, численностью 100 человек, прибыли в Судан и начали вести боевые действия против повстанцев в столице страны.

Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов отказался комментировать информацию об отправке военных в Судан. Однако он отметил целесообразность такого решения, заметив, что у России есть подразделения в разных частях мира и ВСУ пытаются нанести по ним удар.

Украинский офицер, якобы возглавлявший одно из подразделений в Судане, заявил, что «невозможно победить Россию, просто сражаясь на небольшом участке земли, таком как линия фронта на Украине». Кроме того, он указал, что у Москвы в африканской стране могут быть золотые прииски, которые ВСУ должны сделать нерентабельными.

Авторы статьи считают, что такое решение Киева имело весьма серьезные политические риски, так как поддержка Украины Западом колеблется. Как говорится в публикации, таким образом Зеленский вступил «во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США обвинили обе стороны в военных преступлениях». Так, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что любая страна, которая поддерживает этот конфликт, «несет ответственность за разжигание зверств» против местных жителей, напоминает Коммерсант.