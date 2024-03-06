  • Новость часаПесков назвал играми с огнем обсуждение Западом отправки войск на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российское зерно мешает французскому влиянию в Алжире
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия
    Захарова назвала тварями обсуждавших атаку на Крым офицеров бундесвера
    Хейли намерена объявить о приостановке участия в праймериз
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    2 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    3 комментария
    6 марта 2024, 15:54 • Новости дня

    Ликвидировано открытое горение на складе ГСМ в Курской области

    Пожарные ликвидировали открытое горение на складе ГСМ в Железногорске Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожарные ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината им. А. В. Варичева в Железногорске Курской области, сообщило МЧС по региону.

    По сообщению ведомства, открытое горение на происшествии в Железногорске Курской области ликвидировано, передает ТАСС.

    Ранее в МЧС сообщили, что на складе ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината им. Варичева в Железногорске Курской области загорелись несколько резервуаров после атаки дрона.

    Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский дрон попал в склад ГСМ комбината имени Варичева. До этого в среду беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом. После этого в городе Железногорске объявили угрозу ракетной опасности.

    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

    Коментарии (58)
    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

    Коментарии (28)
    4 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою
    @ t.me/spainrus

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

    Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

    В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

    В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

    «За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

    Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.

    Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.

    Коментарии (21)
    4 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

    Коментарии (11)
    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (17)
    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Коментарии (23)
    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

    Коментарии (13)
    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Коментарии (6)
    4 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».

    Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Коментарии (5)
    6 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, заявил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.

    По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

    Коментарии (21)
    4 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams

    Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams

    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams по радиатору, моторному отсеку выводит его из строя, заявил командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет».

    Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (13)
    4 марта 2024, 14:51 • Новости дня
    Летчик Ведящев рассказал о спасении сослуживца в зоне СВО
    Летчик Ведящев рассказал о спасении сослуживца в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как однажды в ходе спецоперации спас боевого товарища.

    Ведящев сообщил, что они летели ночью и он увидел, что ракета полетела к его ведомому. Тогда летчик дал сослуживцу инструкции по уходу от ракеты противника, передает RT.

    «Ракета сбилась и не попала по нему», – отметил летчик.

    Ранее сообщалось, что бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы.

    Коментарии (5)
    5 марта 2024, 12:00 • Новости дня
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как ему удалось уничтожить танк Abrams, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.

    По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.

    Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.

    «Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Коментарии (0)
    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

    Коментарии (11)
    Главное
    В Кремле отметили, что Кишинев поразила «бацилла русофобии»
    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский
    Назван день официального присоединения Швеции к НАТО
    Балицкий рассказал о службе двух сыновей в батальоне им.Судоплатова
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины
    Экс-премьер Канады предупредила Грузию об опасности «поднятой брови России»
    Эксперт рассказал о схемах мошенников перед 8 Марта

    Чем объясняется сила рубля

    На прошлой неделе рубль оказался самой сильной из валют развивающихся стран. На этой неделе он продолжил укрепляться. Март может стать удачным для российской валюты, эксперты даже не исключают укрепления рубля до 88 за доллар. Что помогает рублю и как долго эта поддержка продлится? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Как армян настраивают против России

    «Армянский народ понимает всю катастрофичность ситуации». Такими словами сами армянские эксперты оценивают то, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны Никола Пашиняна. Что говорят по этому поводу социологические опросы и как Пашинян манипулирует армянами, чтобы настроить их против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............