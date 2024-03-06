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Ликвидировано открытое горение на складе ГСМ в Курской области
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе ГСМ в Железногорске Курской области
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината им. А. В. Варичева в Железногорске Курской области, сообщило МЧС по региону.
По сообщению ведомства, открытое горение на происшествии в Железногорске Курской области ликвидировано, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщили, что на складе ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината им. Варичева в Железногорске Курской области загорелись несколько резервуаров после атаки дрона.
Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский дрон попал в склад ГСМ комбината имени Варичева. До этого в среду беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом. После этого в городе Железногорске объявили угрозу ракетной опасности.