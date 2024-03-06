Ликвидировано открытое горение на складе ГСМ в Курской области

Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем

Tекст: Ольга Никитина

Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

«Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.