Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области

Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о намерении Орбана обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

Tекст: Антон Антонов

Сийярто заявил, что. по мнению Венгрии, «мир на Украине – это президент Трамп», без победы Трампа на выборах в США надежда на мир в обозримом будущем снижается, передает РИА «Новости».

Как признал Сийярто, в Европе большинство не разделяет такую позицию. При этом он подчеркнул, что Венгрия не собирается «указывать» жителям США, за кого им голосовать на выборах президента США.

Министр сказал, что Венгрия «всегда работает с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются», но при президентстве Трампа «не было крупных глобальных войн», а отношения двух стран достигли «абсолютно высокого уровня».

«Опираясь на опыт», Венгрия считает, что именно избрание Трампа помогло бы «вернуть мир к глобальной безопасности». Сийярто предположил, что украинский конфликт «не разразился бы», а кризис на Ближнем Востоке «разрешился бы гораздо быстрее», если бы Трамп одержал победу на выборах в 2020 году.

«Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны», – сказал Сийярто.

Он выразил уверенность, что «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», поэтому «рано или поздно» стороны начнут переговоры. Чем раньше это случится, тем меньше будет жертв и разрушений, заявил Сийярто.

Напомним, Орбан заявил, что Трамп является «единственным лидером, способным остановить» конфликт. Премьер подчеркнул, что страна придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине.