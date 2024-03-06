В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.0 комментариев
Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
Второй украинский беспилотник попал в склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева (входит в «Металлоинвест») в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.
Губернатор сообщил также о ракетной опасности в Суджанском районе Курской области.
Напомним, утром среды беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом. После этого в городе Железногорске была объявлена угроза ракетной опасности.