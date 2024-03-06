  • Новость часаПесков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
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    Чем объясняется сила рубля
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной
    Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК
    Захарова назвала ядерные объекты США в Европе целями при столкновении России и НАТО
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    Мнения
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    15 комментариев
    6 марта 2024, 13:39 • Новости дня

    Минздрав опроверг смерть пострадавшего в аварии на ТЭЦ в Туве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о смерти в больнице пострадавшего при аварии на Шагонарской ТЭЦ не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

    Информация о смерти пострадавшего в больнице не подтверждается, она не соответствует действительности, сказал Кузнецов ТАСС.

    Он добавил, что троих пострадавших с помощью вертолета транспортируют в Кызыл. Остальные пострадавшие уже находятся там.

    Также информацию об умершем в больнице после аварии не подтвердили в правительстве региона. Всего в медучреждения обратились 23 человека, 15 пострадавших доставили санавиацией в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле.

    В реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек, они в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что после аварии на Шагонарской ТЭЦ один человек скончался в больнице.

    5 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках
    Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Композитор и продюсер Евгений Кобылянский заявил, что запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно сказаться на доходах иностранных агентов, пишет URA.RU.

    По словам продюсера, произведения могут звучать в публичных местах и в СМИ не только в исполнении самих уехавших артистов, но и других, пишет «Московский комсомолец».

    «И это очень приличные деньги», – отметил Кобылянский. Поэтому запрет сильно ударит по доходам уехавших звезд эстрады. А также по такому понятию, как гордыня, добавил композитор.

    Ранее в Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов.

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    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    5 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Захарова назвала причину отставки Нуланд

    Захарова объяснила будущую отставку Нуланд провалом антироссийской политики Байдена

    Захарова назвала причину отставки Нуланд
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что причину никто не скажет. Но, по ее словам, она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Она добавила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели.

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    5 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии

    Депутат Бессараб: Россиянам могут не назначить страховую пенсию по старости, если не хватит стажа

    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Для назначения страховой пенсии нужно заработать 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), если этого нет, то назначат социальную пенсию, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    Бессараб заявила, что социальную пенсию можно получать через пять лет после достижения пенсионного возраста: в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнилось 63 года, передает «Москва 24».

    Депутат подчеркнула, что для получения страховой пенсии по старости, необходимо работать официально, или «в белую». Она также отметила, что за 15 лет работы вполне можно набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж: служба в армии, уход за ребенком, защита Родины в СВО.

    Ранее Минтруд заявил об индексации социальных пенсий на 7,5% с первого апреля.

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    5 марта 2024, 17:03 • Новости дня
    Reuters: Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    Reuters: Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр КНР Ли Цян в своем выступлении в парламенте отказался от формулировки «мирное воссоединение» с Тайванем, но призвал к развитию отношений между двумя сторонами пролива, сообщило Reuters.

    Агентство проанализировало выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей и пришло к выводу, что Пекин ужесточил риторику в отношении Тайваня. Также отмечается, что Китай решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2% до рекордных 231 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Также агентство обращает внимание на то, что в своей речи Ли не употребил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, как в прошлом году, отметив, что будет решительно противиться независимости острова, но  защищать интересы китайской нации.

    Традиционно в своей речи Ли сделал акцент на принципе «одного Китая», согласно которому Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией КНР.

    Ранее на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва представлен проект бюджета, в котором сообщается о намерении Китая в 2024 году увеличить ассигнования на нужды обороны на 7,2%.

    До этого министр иностранных дел Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая».

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    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве

    Бывший курсант командного училища Бояршинов за госизмену приговорен военным судом в Москве к 12 годам колонии

    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд в Москве по делу о госизмене в форме шпионажа приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Бояршинова, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ, сообщили в правоохранительных органах.

    Бояршинов полностью признал вину и выразил «деятельное раскаяние», что было учтено как «смягчающее обстоятельство». Поскольку курсант признал вину, суд шел в особом порядке, без исследований доказательств, следует из данных картотеки суда.

    Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности государства, передает ТАСС.

    К моменту приговора Бояршинова уже отчислили из училища по нереабилитирующим основаниям. В суде сообщили, что процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы носят гриф «совсекретно». Приговор пока не вступил в законную силу.

    В конце февраля Брянский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и последующую передачу информации о ВС России украинским спецслужбам. Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.

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    5 марта 2024, 16:57 • Новости дня
    Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США

    Блинкен сообщил о намерении Нуланд покинуть пост замгоссекретаря США по политическим вопросам

    Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Как указал Блинкен, Нуланд выразила желание в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Эта роль, в которой она, по его словам, олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для страны и всего мира, передает ТАСС.

    Он добавил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

    Ранее Нуланд заявила, что основная часть средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США.

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    6 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Имущество Коломойского взыскали в доход России

    Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей

    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи.

    Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».

    В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.

    Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.


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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    6 марта 2024, 02:56 • Новости дня
    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонительные линии вооруженных сил Украины смещаются в «неправильном направлении» в связи с продвижением России «на запад с территории Донбасса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.

    При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

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    5 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Кузбасский Шерегеш решили сделать одним из лучших горнолыжных курортов мира
    Кузбасский Шерегеш решили сделать одним из лучших горнолыжных курортов мира
    @ Максим Киселев/ТАСС

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по развитию особой экономической зоны туристской-рекреационного типа «Горная Шория», на котором обозначили сроки завершения строительства аэропортового комплекса Шерегеш.

    Также глава региона поручил организовать единую систему видеонаблюдения в Шерегеше, усилить деятельность полиции, обеспечив безопасность туристов и жителей, говорится на сайте администрации региона.

    «В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал Кузбасс одним из туристических центров страны. Основное направление нашего региона – горнолыжный туризм. Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача – войти в первую пятерку. В этом году мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, запланировали привлечение инвестиций 172 млрд рублей и создание не менее 11 тыс. новых рабочих мест. В 2023 году подали заявку на создание особой экономической зоны «Горная Шория», основой которой станет реализация инвестиционных проектов в Шерегеше», – сказал губернатор.

    В обсуждении участвовали руководители органов власти и представители компаний-инвесторов. Министр экономического развития Константин Пытченко доложил, что площадь особой экономической зоны «Горная Шория» составит почти 1,5 тыс. га. Проект предполагает комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-делового комплекса в секторе Е, горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш» в секторе D. Общая сумма инвестиций составит 41,5 млрд рублей. Будет создано 4 тыс. новых рабочих мест в течение 10 лет. Инвесторами станут ХП «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш», ООО «Космос Отель Шерегеш», ООО «Русбилд» и другие компании.

    Участники встречи обсудили развитие инфраструктуры на территории Шерегеша. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. Все это создаст необходимую базу для реализации инвестиционных проектов туристской инфраструктуры.

    «Все вопросы по газификации, электро- и водоснабжению необходимо решать оперативно. Особо обратить внимание на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом. Важно учитывать планы инвесторов по реализации проектов», – подчеркнул Цивилев.

    Министерству туризма Кузбасса поручено продолжить взаимодействие с инвесторами и организовать сбор предложений по дальнейшему улучшению курорта. Одним из прорывных проектов станет строительство аэропортового комплекса. В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги. Ввод аэропорта запланирован на 2027 год. Кроме того, в ближайшие годы пройдет реновация старых районов поселка Шерегеш, обновление жилищного фонда, будет построено жилье для персонала туристических объектов.

    Губернатор поручил обратить особое внимание на работу курортной полиции и службы спасения, обеспечить территорию единой системой видеонаблюдения. Заседания штаба по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория» будут проходить ежемесячно для координации работы по строительству инфраструктуры и синхронизации планов инвесторов.

    Коментарии (15)
    5 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams, об этом сообщил российский военный корреспондент Чингис Дамбиев.

    Эту машину уничтожили у поселка Бердычи, расположенного под городом Авдеевка, сообщил Дамбиев в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    Удар по танку нанесли из ПТРК бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

    Ранее Минобороны привело подробности уничтожения второго по счету танка Abrams оператором FPV-дрона.

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