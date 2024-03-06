Минздрав опроверг смерть пострадавшего в аварии на ТЭЦ в Туве

Tекст: Алексей Дегтярев

Информация о смерти пострадавшего в больнице не подтверждается, она не соответствует действительности, сказал Кузнецов ТАСС.

Он добавил, что троих пострадавших с помощью вертолета транспортируют в Кызыл. Остальные пострадавшие уже находятся там.

Также информацию об умершем в больнице после аварии не подтвердили в правительстве региона. Всего в медучреждения обратились 23 человека, 15 пострадавших доставили санавиацией в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле.

В реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек, они в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что после аварии на Шагонарской ТЭЦ один человек скончался в больнице.