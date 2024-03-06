Экс-премьер Канады предупредила Грузию об опасности «поднятой брови России»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Россия не хочет иметь на своей границе успешную, демократическую Украину. Россия уже поднимает бровь в отношении Грузии. Поэтому мы должны думать о сопротивлении (России)», – сказала она на международной конференции по безопасности в Тбилиси.

Экс-премьер-министр Канады заявила о том, что поддерживать Украину – это «важно и фундаментально», так как поражение Украины будет «катастрофой» для Запада.

«У нас нет иллюзий, что (президент России Владимир) Путин остановится в Украине. Мы должны сделать сильнее Украину, Грузию и другие страны, которые могут подвергнуться опасности со стороны России», – сказала Ким Кэмпбелл.