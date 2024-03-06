Франция обещала «не переходить границу соучастия» в конфликте на Украине

Глава МИД Франции Сежурне заверил в отсутствии у Парижа намерений «переходить границу соучастия» в конфликте на Украине

Tекст: Антон Антонов

При этом послание Франции России, как заявил Сежурне, заключается в том, что французская сторона «продолжит оказывать поддержку» Украине, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

Сежурне признал «неуверенность» в способности Европы долгое время поддерживать Украину, на это влияет и «нестабильность относительно выборов» в США. «Будет ли Вашингтон с нами после них?» – заявил министр.

Он назвал «ошибочной позицией» заявления левых и националистических партий в Европе о «нежелании умирать за Украину» и их требования остановить поддержку Украины. Министр сказал, что помогать Киеву нужно «для защиты европейцев».

Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.