Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?0 комментариев
США подтвердили отказ посылать войска на Украину
Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе США посылать войска на Украину для участия в боях
Американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине, Киев и не просит об этом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отказался «анализировать слова» президента Франции Эммануэля Макрона, который, выступая в Праге, призвал союзников в Европе «не проявлять трусость» в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Кирби заявил, что у Макрона «есть право и возможность высказывать свое мнение». Представитель Белого дома «от имени президента Байдена, главнокомандующего», заявил, что «американские войска не будут воевать на территории Украины».
Как заверил Кирби, украинский президент Владимир Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину. В Белом доме заявили, что Киев «лишь просит предоставить средства и возможности».
Напомним, руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон уже заявлял, что администрация США не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях.
Чешский лидер Петр Павел после переговоров с Макроном выступил за поиск «новых способов», в том числе за возможное присутствие на украинской территории «разными способами и разными формами». При этом он пояснил, что не имеет в виду направление боевых частей на Украину.