США подтвердили отказ посылать войска на Украину

Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе США посылать войска на Украину для участия в боях

Tекст: Антон Антонов

Кирби отказался «анализировать слова» президента Франции Эммануэля Макрона, который, выступая в Праге, призвал союзников в Европе «не проявлять трусость» в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

Кирби заявил, что у Макрона «есть право и возможность высказывать свое мнение». Представитель Белого дома «от имени президента Байдена, главнокомандующего», заявил, что «американские войска не будут воевать на территории Украины».

Как заверил Кирби, украинский президент Владимир Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину. В Белом доме заявили, что Киев «лишь просит предоставить средства и возможности».

Напомним, руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон уже заявлял, что администрация США не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях.

Чешский лидер Петр Павел после переговоров с Макроном выступил за поиск «новых способов», в том числе за возможное присутствие на украинской территории «разными способами и разными формами». При этом он пояснил, что не имеет в виду направление боевых частей на Украину.